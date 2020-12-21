淘宝发布 2020 年度十大商品：口罩第一，JK 制服、5G 手机、盲盒和奥特曼等入选

IT之家 12 月 21 日消息 今天，淘宝发布 2020 年度商品，口罩、头盔、热干面等十大热销商品入选。除了日常消费品，“JK”制服、奥特曼、球衣、盲盒等商品也入选了这份榜单。

口罩，成了今年消费者最有记忆感的商品。从疫情刚发生时的奇货可居，到 11 月 11 日，中国已累计向全球出口超 1790 亿只口罩。一只口罩，见证全民抗疫、全球抗疫，也成就最大安全感。

今年上半年，“一盔一带”安全守护行动启动，淘宝上的“头盔”销量随之猛增。与去年相比，5 月份销量同比增长最高的商品就是头盔。双 11 的时候，天猫骑行头盔 24 小时内的销量还打破了吉尼斯纪录。

作为小众创意商品最活跃的平台，继汉服、lo 裙在淘宝爆红后，JK 制服成功跻身今年淘宝最热门单品之一。JK 制服的评论区里，最多的一个字就是 “冲”。

在 “奥特曼”相关商品的买家评价里，有人说 “这是 80 后的童年回忆，送给自己”，也有人说 “三岁儿子看到了奥特曼，哭着闹着要，最后买了两个，我和儿子一人一个”。

5G 手机的热销，反映了消费者积极拥抱新一轮的通讯变革浪潮。目前，中国 5G 基站达 71.8 万个，已建成全球最大 5G 网络，科技消费正成为居民消费的新的主战场。

打蛋器是最迷你的小家电。今年上半年，在疫情防控与居家隔离要求之下，“宅经济”火热，带动了小家电的爆发式增长。在不确定性来袭时，人们拥抱爱与厨房，努力给生活加个 “蛋”。

一碗火辣辣的热干面，堪称年度食物。在武汉封城的 70 多天里，人们无数次见证 “兰州拉面”“片儿川”“炸酱面”“阳春面”一起为 “热干面”加油。买一份热干面，是一句无声的 “武汉加油”，成了有味道的 “与子同袍”。

IT之家获悉，值得注意的是，今年淘宝十大商品还首次入选一项服务消费——上门喂猫。疫情下同城抗疫、疫情后宠物经济爆发式增长，再加上社会流动提升，几种力量汇聚，一起推动了代喂养服务。