富士康回应威斯康星州：从未明确承诺要建造 LCD 工厂

12 月 21 日消息，据国外媒体报道，在重新进行合同谈判失败后，威斯康辛州在今年 10 月份拒绝了苹果代工厂商富士康的税收补贴申请，因为富士康未能按照与该州政府签订的合同建造 LCD 工厂。对此，富士康回应称，它从未明确承诺要建造 LCD 工厂。

富士康在威斯康辛州的项目经历了许多波折，自 2017 年宣布以来，该公司在威斯康辛州建造 LCD 工厂的计划一直在改变。

2017 年，富士康宣布，将在威斯康辛州建设一座占地 2000 万平方英尺（约合 185.81 万平方米）的园区，这是美国历史上由外国公司进行的规模最大的绿地投资。根据最初的计划，该公司将有资格获得约 30 亿美元的税收补贴。

当时，该公司承诺，最终将在威斯康辛州创造 1.3 万个就业岗位。然而，去年稍早时候，该公司表示，它已放慢了招聘步伐。

2019 年 7 月，富士康表示，其威斯康辛州工厂将于 2020 年 5 月投产，届时只提供 1500 个工作岗位，而不是此前承诺的 1.3 万个。

去年 4 月份，美国威斯康辛州州长托尼 · 埃弗斯（Tony Evers）表示，他希望与富士康就该州合同重新谈判，因为富士康无法兑现在该州创造 1.3 万个就业岗位的最初承诺。

今年 10 月份，外媒获得的文件显示，双方重新进行的合同谈判失败了，负责监督合同履行的 WEDC 拒绝了富士康的税收补贴申请，理由是富士康没有履行建设 10.5 代 LCD 工厂的合同内容。

然而，富士康在提交的最新文件中表示，该公司从未明确承诺要建造 LCD 工厂。而且，该公司声称，它和 WEDC 有一个 “共识”，即它将在威斯康辛州建立一个定义更模糊的东西，一个变革性的、可持续的高科技制造和技术生态系统，带来长期的投资和就业机会。

不过，富士康确实表示愿意修改合同，以在建设项目上获得更大的灵活性，以换取更低的补贴。同时，WEDC 也对修改合同以反映富士康目前的计划持开放态度。

富士康创立于 1974 年，是专业生产 3C 产品及半导体设备的高新科技集团（全球第一大代工厂商），也是电子专业制造商。该公司是主要的 iPhone 组装商，也是苹果等公司的零部件供应商。