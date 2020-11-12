富士康称苹果 iPhone 12/Pro 需求强劲，将持续到圣诞假期季度

IT之家11月12日消息 外媒 9to5 Mac 报道，关键的 iPhone 组装厂商富士康表示，iPhone 12/Pro 系列手机需求强劲，并认为这种情况将持续到假期季度。

该公司在今天的投资者会议上做出了这一表态，在会上还被问及承诺的威斯康星工厂，该工厂至今未能生产任何产品。

iPhone 12需求旺盛

我们已经看到一些迹象表明，苹果 iPhone 12 的需求是健康的，尤其是 Pro 机型。

IT之家获悉，苹果分析师郭明錤提出，iPhone 12 Pro 机型的需求高于预期，而这也得到了一份供应链报告的支持，该报告称苹果正在提升 iPhone 12 Pro 机型所使用的零部件的订单。

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro Max 的供应量也在预购开放后不久加快发货。

路透社报道，富士康的一份声明再次支持了新旗舰 iPhone 12 系列畅销的说法。

董事长刘永好表示，富士康看到智能手机和服务器的需求 “强于预期”，苹果新 iPhone 12 的强劲出货量支撑了营收。分析师和刘永好预计这一趋势将在未来几个月内持续。

富士康威斯康星工厂闹剧还在继续

此前美国特朗普宣布的原定协议是建立一家高科技显示器工厂，预计将为威斯康星州创造 1.3 万个工作岗位。然而，到目前为止，还没有看到工厂的踪影，也没有任何实际的建设工作，仅仅创造了 178 个工作岗位。

路透社报道称，富士康又回到了模棱两可的状态。

“我们继续按计划推进在威斯康星州的工作，但产品要符合市场需求 ...... 我们在那里生产的产品可能会有变化。”董事长刘永好在投资者会议上说。

他随后告诉记者，可能的新产品包括服务器、电信和人工智能相关的产品。