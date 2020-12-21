特斯拉崛起使 2020 年成为美国汽车工业走向电动化的一年

据报道，特斯拉公司（TeslaInc.）和华尔街将 2020 年定为美国汽车工业决定转向电动汽车领域的一年。

日前，特斯拉市值已飙升至 6000 亿美元以上，这个曾经一度摇摇欲坠的初创公司一跃超过了全球五大最畅销汽车制造集团的市值总和。上周五，特斯拉股价在万众期待的标普 500 指数成份股之前，在疯狂交易中升至历史高点。

2021 年，所有的迹象都表明，汽车行业将加速完成电气化转型。这一转折点与福特汽车公司（Ford Motor Co .）推出 T 型车装配线，或通用汽车（General Motors）2009 年破产一样具有历史意义。

就在特斯拉崛起的同一年，激进的对冲基金和其他投资者加大了企业应对气候变化的压力。越来越多的证据表明，诸多投资者认为，内燃机（internal combustion engines，简称 ICE，行话叫 “冰”）长达一个世纪的主导地位将在十年内走向终结。

从伦敦到北京，再到加州，各国政治领导人都支持最早在 2030 年开始逐步淘汰纯内燃机汽车的计划。降低温室气体排放的政策压力削弱了对内燃机进行进行重大新投资的行业逻辑。在美国、英国、德国、法国、日本和其他国家，成千上万的制造业工作岗位与内燃机息息相关。

2020 年，还有其他一些强大的力量也动摇了汽车行业的现状。新型冠状病毒的流行夺走了汽车制造商们用以向电动汽车有序转型的资金和利润。中国从疫情中迅速复苏，对行业投资产生了更强大的吸引力。

消费者会参与进来吗？

今年，通用汽车首席执行官玛丽 · 巴拉（Mary Barra）和其他业内高管开始积极响应亿万富翁埃隆 · 马斯克（Elon Musk），他们称电动汽车电池成本可能很快就会与内燃技术持平。不过，消费者，尤其是来自美国的消费者是否准备告别以石油为燃料的皮卡和 SUV，还有待观察。

目前，美国最畅销的汽车仍然是大型的燃油皮卡车。在新冠疫情大流行迫使工厂在春季停产之后，消费者们对这些汽车的需求推动了底特律汽车制造商的复苏。

经纪公司伯恩斯坦（Bernstein）在一份报告中写道，最好的电动汽车和电池制造商最早可能会在 2023 年推出与内燃机成本相当的车型。

伯恩斯坦的汽车分析师写道：“2030 年，电动汽车（BEV）将终结 “冰时代（ICE）”。”他们使用的是内燃机（internal combustion engine）和电动汽车（Battery Electric Vehicle）的行业首字母缩写。

整个行业向电动汽车的转变，同时也在加速推动汽车向数字化机器的平行转型。这些数字化机器的主要目的是为用户提供丰富的视觉显示和自动驾驶系统等功能软件。像戴姆勒公司（Daimler AG）这样拥有百年历史的制造商正在争相招聘程序员和人工智能专家。

对于汽车来说，管理自动驾驶系统、电池供电和进出车辆数据流的软件能力，正在取代马力，成为衡量汽车工程成就的新标准。

特斯拉使用智能手机风格的无线软件升级曾经是这个硅谷品牌的一大特色。2020 年，美国最畅销的车型福特 F-150 皮卡（Ford F-150 pickup）也被重新设计，以提供云端软件更新，此后，这项技术似乎成为了汽车行业的主流。

新冠疫情与中国崛起

在最好的情况下，传统的内燃机汽车在向电动、软件密集型汽车转型时，将面临巨大的成本和劳动力中断。然而，新冠疫情带来的经济冲击，迫使制造商们的资金和时间大大减少，一切雪上加霜。

咨询公司 IHS Markit 预测，直到 2023 年，全球汽车产量才会再次达到 2019 年的水平。到 2023 年，如果行业产量保持在 2019 年的水平，汽车制造商本可以生产的汽车数量将减少 2000 万辆。

标致集团（Peugeot SA）首席执行官卡洛斯 · 塔瓦雷斯（Carlos Tavares）表示：“只有具备达尔文主义精神的企业才能生存下来。”在合并完成后，他将领导标致和菲亚特克莱斯勒（Fiat Chrysler）继续前行。

这场全球大流行也凸显了中国对于汽车行业未来的重要性。中国从新冠肺炎疫情中迅速复苏，促进了其庞大市场对汽车投资的吸引力。

目前，中国政府正在逐渐减少对石油的依赖，这一政策使得汽车制造商将投资转向电池电动汽车和混合动力汽车，并将设计和工程活动从名古屋（Nagoya）、沃尔夫斯堡（Wolfsburg）和底特律（Detroit）等传统中心重新转移到中国的城市中。特斯拉表示，将在中国建立一个设计和研究中心。

戴姆勒公司（Daimler AG）首席执行官奥拉 · 凯勒纽斯（Ola Kaellenius）在 10 月份的一次视频通话中直言不讳地表示：“我们需要审视我们的生产足迹，并在合理的地方调整生产。去年我们在中国销售了大约 70 万辆乘用车。第二大市场是美国，拥有 32 万至 33 万辆汽车。”