马斯克向大佬请教，探寻将特斯拉资产负债表转换成比特币的可行性

据报道，周日，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）与一位著名数字货币倡导者在 Twitter 上进行了交流，他向对方询问了将特斯拉公司资产负债表的 “大额交易”转换为比特币的可能性。

迈克 · 塞勒（Michael Saylor）是 MicroStrategy 公司的首席执行官，他在一条推文中建议马斯克大胆这样去做。

塞勒在这条推文中写道：“如果你想让股东多赚 1000 亿美元，请将特斯拉的资产负债表从美元转化为比特币。标准普尔 500 指数上的其他公司会效仿你的做法，并且随着时间的推移，它会让你的股东多赚 1 万美元。”

随后马斯克回复问道：“这样的转账方式可能实现吗？”

塞勒称：“是的，在过去几个月中，我已经购买了价值超过 13 亿美元的比特币，我很愿意在线下与你分享我的经验。”

特斯拉和马斯克本人都未对此事发表评论。

塞勒则对媒体表示：“面对今年前所未有的货币扩张，每一名 CEO 都面临着如何维护并提升股东价值的挑战。比特币是地球上每一个个人、投资者和企业所面临的价值存储问题的最佳解决方案。”

上周五，特斯拉股价飙升至历史新高，原因是这家电动汽车企业即将被纳入标普 500 指数，投资人对该公司股票的信心进一步得到提升。

在大量投资人的兴趣刺激下，周日，比特币的价格也创下了新纪录，达到 24299.75 美元。上周，比特币的价格首次超越了 2 万美元大关。