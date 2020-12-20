德国法院允许特斯拉柏林工厂建设砍伐部分森林

当地时间周五，德国一家法院裁定，特斯拉公司可以对森林进行部分地清理和砍伐，以推进该公司在德国首都柏林附近的电动汽车超级工厂建设。



环保人士此前曾向法兰克福法院提出起诉，要求阻止特斯拉该工厂在建设中的清理和砍伐森林行为，声称砍伐大量树木可能危及当地的冬眠爬行动物。环保人士指出，所涉及森林中的蛇和蜥蜴等动物的生存，可能遭遇特斯拉砍伐森林行动的威胁和损害。

根据这些环保人士的要求，法兰克福法院此前曾发出指示，在法院审理这宗案件期间，该工厂建设中所有砍伐和清理森林工作暂时停止。

实际上，受理法院当地时间周五作出的裁决总体上倾向于环保人士的要求。该裁决表示，禁止特斯拉该工厂在建设用地外围地区进行森林的砍伐和清理，但该工厂建设用地其余地方的停工是没有道理的。

针对以上消息，特斯拉欧洲公司以及提起诉讼的环保人士，都没有立即回应来自媒体的置评请求。

特斯拉德国柏林电动汽车超级工厂建成之后，将为德国提供上万工作岗位，特斯拉将在这里生产 Model Y 以及 Model Y 专用电池等。

特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾表示，该公司柏林电动汽车超级工厂将拥有世界上顶级电池生产能力，这里的电池产能将超过其在美国的产能。特斯拉和松下在美国内华达州有一家专用电池合资企业，但其电池产能不大，年产量估计不到 40 GWh。据称，特斯拉柏林工厂的电池年产能将会达到约 100 GWh。