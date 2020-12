IT之家12月22日消息 三星早间宣布,三星 The First Look 2021 活动将于 1 月 7 日正式举行,预计将推出新款显示器产品和其他部分内容。“三星电子正以前所未有的形式,将创新技术导入萤幕观看体验。The First Look 2021 中将揭示最新产品、技术及对显示器未来的愿景。”

从邀请函中可以看出,此次 The First Look 2021 中将有五款产品亮相,例如新款显示器或电视

IT之家曾报道,三星此前推出了 110 英寸的 Micro LED 电视,99.99% 屏占比,售价超百万元。而三星该技术曾于 CES 2020 展示。

业界预计三星也会在 CES 2021 上推出新的产品和技术。在这之前,三星可能会在 The First Look 2021 中抢先揭示一些新产品或新技术,待 CES 2021 再作进一步展示。