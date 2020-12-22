京东数科 7 年首「换帅」：陈生强卸任 CEO，他是刘强东背后的男人之一

正在准备登陆资本市场的京东数科突然于昨晚宣布了管理层大调整。

昨晚，新浪科技独家获悉，原京东数科 CEO 陈生强转任京东数科副董事长及京东集团幕僚长，向京东集团 CEO 刘强东汇报。而京东数科的新任 CEO 为原京东集团首席合规官李娅云，接任后她将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，并协助京东数字科技副董事长陈生强做好战略、产品和研发的落地，向刘强东汇报。

随后，京东集团发布公告称，此次变动是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势，积极拥抱政策和监管的变化和要求，同时最大化的发挥集团领军人才的优势。

京东数科后来在回复中表示，这一管理层的任命提议也是京东集团轮岗制度的体现，目前京东集团的核心管理层在现有岗位上满一定年限后都会转至其他不同岗位进行轮岗，以此打造人才的综合能力和多元视角。

但值得注意的是，陈生强并不是一般的管理层，而是一手将京东数科做起来的掌舵人；此次也是京东数科成立 7 年来首次换帅；且京东集团此前从未设立过幕僚长一职。

当下正值互联网金融监管收紧之时，京东数科面临的风波不断，陈生强在关键时刻离开掌舵人的位置，不免引外界遐想联翩。

一手做大的京东数科 他是刘强东背后的男人之一

作为刘强东背后的男人之一，陈生强是在京东还没上市就待在京东的骨干成员，自 2007 年 4 月就加入京东，系中欧国际工商学院 EMBA，历任财务总监、财务副总裁，为京东集团的第一任 CFO。

2013 年，京东金融独立运营，陈生强离开 CFO 的职位，全力带队金融业务。

一路从总监升任 CFO，陈生强一直以来都备受刘强东认可。2017 年世界互联网大会期间，在乌镇的那场饭局中，刘强东就带了陈生强，与马化腾、王兴、雷军、张磊、杨元庆、沈南鹏等众多企业家大佬和投资人共聚一桌。

这几年京东金融业务一路扩张，从金融业务延展到 To B、To G 等板块，可以说，京东数科是陈生强一手做起来的。

今年 2 月，京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司发生工商变更，刘强东卸任法定代表人和董事长，由陈生强接任法定代表人。

不过，虽然陈生强是京东数科的法定代表人，更是掌舵人，但归根结底，京东数科还是属于刘强东的。

京东数科的招股书显示，京东数科公司的控股股东、实际控制人为刘强东，在 IPO 前，刘强东的持有 74.77% 的表决权。陈生强的持股比例为 4.23%，是仅次于刘强东的自然人股东。京东数科的控制权仍牢牢握在刘强东手中。

调来首席合规官掌管数科：加强监管，加速上市？

此次，陈生强不再担任京东数科 CEO 一职，外界猜测不断。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为，京东数科调整高管队伍是顺应时局，由首席合规官李娅云担任 CEO，一方面有助于审视自我，将合规作为自身发展的首要基础；另一方面也是审时度势，能够使京东在数字经济时代行稳致远，有助于京东今后更好地遵守尚未出台的数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。

资料显示，李娅云持有中国人民大学法学硕士学位及中欧国际工商学院电子商务管理硕士学位，于 2007 年 12 月加入京东，先后任京东集团法务负责人、审计监察负责人、首席合规官。李娅云基于对假冒产品 “零容忍”政策制定了一项强烈的道德与合规计划，通过推出防欺诈培训、举报方案及内部欺诈调查框架，推广全公司诚信文化。

目前，正是京东数科冲刺上市之时。

今年 9 月 11 日，京东数科递交招股书，拟募资 200 亿元科创板上市。招股书披露，2017 年至 2019 年，京东数科营收分别为 90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元。2020 年上半年，其营收为 103.27 亿元。2017 年至 2020 年 6 月，京东数科的毛利率分别为 54.69%、64.38%、65.77% 和 67.08%。

不过，前段时间监管环境生变，政策对互联网金融提出了更严格的要求和审查机制。这在很大程度上也影响了京东数科的上市进程。

从李娅云的管理经验来看，她在京东集团亦负责建立有效的合规及内部控制，以满足美国上市的要求。

或许，此次由李娅云接任京东数科 CEO，一定程度上也出于更好应对监管变化，为推进京东数科 IPO 进程考虑。

束之高阁 or 委以重任？

“幕僚长是什么职位？”“合规官当 CEO 还是比较少见。”

也有观点认为，京东集团此前从未设立过幕僚长一职，而互联网公司也基本上没有改职位，幕僚长更像是专门为陈生强设置的虚职。

值得注意的是，在上周，京东数科刚刚经历了低俗广告风波。

在一则短视频广告中，一男子帮农民工在京东金融上借钱来进行飞机升舱服务，这一连串诱导性的低俗广告话术后最终指向了京东金融借贷产品京东金条。该内容被认为存在严重的价值观问题引发大量讨论。

随后，京东金融官方微博和京东集团前后发布道歉声明，表示该视频存在严重价值观问题，将承担全部责任，并从源头查起，不放过每一个环节。

现阶段正是互联网金融监管趋严之时，京东数科这样的广告显得不合时宜。更引发众怒的是，这种打着帮忙的旗号，实则诱导网贷的宣传行为，明显触到了大众的价值观底线。

结合起来，另有分析认为，上周的广告风波可能是造成人事变动的原因之一。

从京东集团发布的公告看，新的职位变动，将有助于陈生强将更多精力聚焦前瞻发展和业务布局，协助刘强东从更高、更长远的角度为京东数字科技超前谋划、拓展未来。

但公告也未就陈生强的具体管理事物做详细的交代，其是否握有实权不得而知。

如果仅从幕僚长字面意思来看，基本就是参谋长之意，即为刘强东出谋划策的角色。这对陈生强而言，是被安以虚职、束之高阁了？还是委以重任？