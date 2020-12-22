火星上出现血红色的 “天使”

北京时间 12 月 22 日消息，据国外媒体报道，一颗欧洲卫星在火星南极地区拍摄到一张照片。令人难以置信的是，照片中竟有一个十分逼真的天使形象，有翅膀、光环和爱心。看起来，仿佛是火星上的某位艺术家勾勒出这天使的模样，来祝福我们地球人圣诞快乐。但实际上，科学可以完美地解释这个离奇的现象。

欧洲航天局的火星快车号轨道器上搭载的高分辨率相机拍摄下了这个画面。火星的南极地区通常覆盖着一英里（约 1.6 千米）厚的冰层。但是拍摄照片的时候，这里正值夏季。在冰层暂时消失之后，火星快车号得以拍摄到一组南极地貌的照片，再一次为我们带来幻想性视错觉，即我们经常可以从火星的照片中看到一些实际并不存在的奇奇怪怪的东西。

欧洲航天局解释说，这个看似头顶光环、伸出右手、身侧还有一颗爱心的天使模样，实际上是几个地质过程带来的结果。

对比鲜明的色彩可不是奶油肉桂和可可拿铁，而是一片内部充满了深色岩石形成的矿物质的沙丘。这些矿物质多为辉石和橄榄石，在地球上也可以找到。

天使右手的 “指尖”似乎是一个巨大的升华坑。冰直接变为气体时，会留下一些大坑，因此得名升华坑。升华坑在太阳系的其他地方（包括矮行星冥王星）都非常常见。

天使的光环也许是整个画面中最引人注意的地方。但实际上，这个天使光环是撞击坑的边缘。任何物体撞击火星时，都会扬起下方几层的沉积物。而看起来像是天使头部的部分，其实就是这些沉积物。巧的是，扬起的沉积物正好落在了古老的撞击坑内，于是便形成了天使头部周围有一圈光环的视错觉。

天使右侧是一处陡峭悬崖，勾勒出爱心的大部分轮廓。经过数百万年的侵蚀，这个异乎寻常的构造内部有悬崖和峭壁，以及一些颜色非常深的沉积物。这些沉积物的成因仍是一个谜。

欧洲航天局指出，科学家们认为，这些深色沉积物 “曾经位于地表以下更深的物质层，该物质层形成于古老的火山活动”。尽管这些沉积物曾经埋在地下深处，但是 “由于持续的撞击和侵蚀，它们被带到火星的表面，又在火星风的作用下广泛地分布于整个星球表面”。

这就是离奇画面背后的科学解释。事实证明，这位神秘的火星 “艺术家”其实就是该行星上的地质活动。火星快车号之前也曾拍摄过火星上的奇特画面，包括科罗廖夫撞击坑内宽约 50 英里的 “巨大溜冰场”和火星北极的 “巨型肉桂面包”。