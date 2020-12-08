科学家最新设计：能将火星水冰成功转化为燃料

北京时间 12 月 8 日消息，据国外媒体报道，2008 年 7 月，美国宇航局 “凤凰号”探测器采集到火星土壤，从火星表面采集的土壤揭示了火星表面之下隐藏的元素，也为人类将来如何在火星上发现生命提供重要线索。不久之后，科学家证实该探测器发现火星表面存在水冰。

该发现将改变科学家研究火星的方式，并试图重建火星表面水资源的历史，但它也开启了一种新的可能性：人类能利用火星水资源吗？

目前，一支科学家小组表示，他们现已研制一种设备，能将水转化为燃料和氧气，供未来前往火星的宇航员使用。该研究报告详细内容发表在 11 月 30 日出版的《美国国家科学院院刊》上。

该研究报告资深作者麦凯尔维工程学院维贾伊 · 拉马尼（Vijay Ramani）在开始设计将盐水转化为燃料和氧气的设置时，并未考虑到火星。他说：“我们最初的设计兴趣并不是火星，但当我们读到火星表面存在盐水时，我们在想：能不能在将火星的盐水转化为燃料和氧气？”

2008 年 5 月 25 日，“凤凰号”探测器着陆火星表面，其部分任务是了解火星水资源的历史。该探测器在一处 5 厘米深的沟渠中采集土壤样本时发现了水冰。

同时，该探测器还在火星土壤中发现高氯酸镁和高浓度盐的证据，高氯酸镁是一种可溶于水的氧化剂。在火星表面温度下，镁溶液可以保持液态，这可能导致在火星表面和地下形成液态盐水。

研究人员指出，这种盐水溶液可以在火星表面转化为氢燃料和氧气，作为未来火星任务的资源。其工作原理是这样的：水溶液进入该装置，这个装置分为两个端口，第一个端口将水冰分解成羟基离子，然后第二个端口将水再分解产生氧气。

事实上，这种技术早已存在，叫做电解器，该技术也可用于将水转化为氢和氧的电化学装置。为了将这项技术适用于火星，研究人员计划制造一种模块化设备，它可以很容易地缩小体积并运送到火星表面。在火星表面，该装置能够持续工作，不断地吸收盐水溶液并产生氢气和氧气，该设备还需要在火星冰点温度下运行，火星表面最低温度可达到零下 123 摄氏度。

拉马尼说：“如果你能够建造这个设备，并将它运送到火星，你就拥有一个天然燃料储备库。”

目前，研究人员希望与美国宇航局等航天机构建立合作关系，将产品拓展应用至未来火星任务，该装置可能是人类的火星必备技术之一，可为返回地球提供燃料。

拉马尼说：“我们能与所有当前技术协同工作，它是火星探索一篮子技术中的一部分。”