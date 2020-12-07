马斯克：我本人可能两到三年内上太空，死后葬在火星

特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 - 马斯克上周接受德国传媒巨头施普林格 CEO 马蒂亚斯 · 多夫纳（Mathias Dopfner）采访时表示，

他本人可能在 “两到三年内”乘飞船去太空，并预计将在六年内看到人类登陆火星。

马斯克说，火星任务不是什么 “B 计划”，而是关系到 “我们希望成为一个多行星物种和一个航天文明”的目标。

他说：“火星是一个真正的星球，所以我们可以在那里创造一个真正的文明，”并补充说，“也有这种可怕的恐怖，但这将是一个伟大的冒险，并成为有史以来最令人兴奋的事情之一，如果你不死的话。这将是我为火星做的广告。”

在被问及马斯克自己的太空之旅何时发生时，他回答 “可能是两到三年”，尽管他说，他的主要重点是确保技术到位，使 “很多人能够去火星，使人类成为跨行星生命，并在月球上建立一个基地”，淡化了自己的太空飞行目标。

他还重申，希望自己死后能被埋葬在火星上（当然不是因为飞船坠毁而意外死亡），并且说，虽然他认为成为航天文明对于人类生存是必要的，但他也希望使这一进程充满乐趣，令人兴奋和有吸引力，而不是必须冒险。

在此次采访中，马斯克还谈到了自动驾驶和人工智能等话题。

在谈到自动驾驶技术时，马斯克澄清说，他 “绝对不会试图夺走任何人的方向盘。”

“我只是在说最有可能发生的事情，我确信的一点是，自动驾驶会比人类驾驶安全得多，可能是 10 倍，”并补充称，当未来自动驾驶比人类驾驶 “安全 10 倍”时，一个人是否能够驾驶的门槛将会 “严格得多”。

在谈到人工智能问题时，马斯克解释道，虽然人工智能是他的各种项目中的一个关键优先事项，但 “有某种形式的政府监督是很重要的。”

他说：“对于人工智能的出现我们需要小心行事。谁在使用它，谁控制它，它会符合人民的最大利益吗？”

当被问及未来是机器服务人类还是会出现相反的情况时，马斯克回答：“嗯，有时候我看到每个人每时每刻离不开手机时，我不禁想，到底谁是谁的主人？ 是的，人们不断地对手机上的事情做出反应。他们觉得自己拥有手机，但也许他们应该问问自己是不是手机拥有了他们。”

“因此我想，这也许不是一个人工智能为人类服务，还是相反的问题，而是一种共生关系。我希望这种共生关系对于数字智能和生物智能来说是互利的。”