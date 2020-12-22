见证长八首飞，我国第一枚可回收设计运载火箭长征八号发射圆满成功

IT之家12月22日消息 12 点 37 分。我国第一枚可回收设计的运载火箭长征八号遥一运载火箭完成进行首次发射，后续将进行一级回收。此前长征八号遥一运载火箭因天气原因经过一次推迟。

今日上午，长征八号在海南文昌航天发射场的发射塔架完全打开，燃料加注完成，现已在海南文昌航天发射场完成点火升空。据央视新闻等，长八火箭飞行正常，此次试验取得圆满成功，祝贺中国航天。

据介绍，长征八号运载火箭充分继承长征五号、长征七号运载火箭技术成果，采用无毒无污染推进剂，芯一级直径3.35米，芯二级直径3米，整流罩直径4.2米，捆绑2枚直径2.25米助推器，全长约50.3米，起飞质量约356吨，700公里太阳同步轨道运载能力不小于4.5吨。

长征八号运载火箭填补了我国太阳同步轨道3吨至4.5吨运载能力空白，对加速推进运载火箭升级换代具有重要意义，将与长征五号、长征六号、长征七号等无毒无污染运载火箭，构成运载能力大、中、小布局合理的新一代运载火箭型谱。

据此前消息，此次长八首飞是一箭五星的发射任务，除了发射航天科技集团公司五院的试验卫星外，它还将搭载 4 颗实验小卫星。长征八号后续型号将是可回收火箭，预计 2025 年发射。

中国航天集团表示，长征八号运载火箭首飞搭载的5颗试验性卫星准确进入预定轨道，相关卫星载荷将对微波成像等技术进行在轨验证，开展空间科学以及遥感、通信技术试验与应用。

IT之家了解到，长征八号运载火箭是首款国家立项的面向商业市场的运载火箭，按照模块化、系列化、组合化的思路研制，其本身具有低成本的特点，具有良好的继承性、经济性、先进性和适应性，并通过开展垂直起降研究，实现了可重复使用。