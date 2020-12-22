相比初代 Zen 架构，AMD Zen3 游戏性能提升达 81％

IT之家12月22日消息 AMD Ryzen 系列处理器于 2016 年首次亮相，最顶级的 R7 1800X 具有 8 核和 16 线程设计，但仅有 4.1 GHz 的加速频率。自第一代 Zen 之后，AMD 推出了三代桌面处理器和两代移动处理器。

外媒 Golem 测试了四款锐龙处理器，均为 8 核 16 线程的型号，基 X470 和 X570 主板测试（取决于所支持的 CPU）测试了七个不同的游戏和程序。结果发现 AMD Ryzen 7 5800X 几乎达到了 Ryzen 7 1800X 游戏性能的 180.9%，办公性能也提高了 72.2%，图表如下：

IT之家了解到，第一代锐龙处理器仅支持 DDR4 2666 MHz 内存，而 Zen+ 支持 2933 MHz，之后两代则支持高达 3200 MHz 的 DDR4 内存。内存性能可能会对 AMD Ryzen CPU 性能产生重大影响，但此处测试考虑到玩家正常使用情况并未特意降低到同一水平测试。

简单整理数据对比如下：