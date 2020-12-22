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相比初代 Zen 架构，AMD Zen3 游戏性能提升达 81％

2020/12/22 13:53:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月22日消息 AMD Ryzen 系列处理器于 2016 年首次亮相，最顶级的 R7 1800X 具有 8 核和 16 线程设计，但仅有 4.1 GHz 的加速频率。自第一代 Zen 之后，AMD 推出了三代桌面处理器和两代移动处理器。

外媒 Golem 测试了四款锐龙处理器，均为 8 核 16 线程的型号，基 X470 和 X570 主板测试（取决于所支持的 CPU）测试了七个不同的游戏和程序。结果发现 AMD Ryzen 7 5800X 几乎达到了 Ryzen 7 1800X 游戏性能的 180.9%，办公性能也提高了 72.2%，图表如下：

IT之家了解到，第一代锐龙处理器仅支持 DDR4 2666 MHz 内存，而 Zen+ 支持 2933 MHz，之后两代则支持高达 3200 MHz 的 DDR4 内存。内存性能可能会对 AMD Ryzen CPU 性能产生重大影响，但此处测试考虑到玩家正常使用情况并未特意降低到同一水平测试。

简单整理数据对比如下：

sku规格性能对比游戏对比（平均fps）游戏（低1%）对比每代提升
锐龙7 5800XZen 3、8C/16T、3.8/4.7 GHz189.0％（+ 27％）175.7％184.2％（+ 25％）
锐龙7 3800XZen 2、8C/16T、3.8/4.4 GHz148.4％（+ 28％）141.5％147.6％（+ 20％）
锐龙7 2700XZen +、8C/16T、3.7/4.35 GHz116.1％（+ 16％）119.7％123.1％（+ 23％）
锐龙7 1800XZen，8C/16T，3.6/4.1 GHz100％--100％100％--
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关键词：AMD游戏

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