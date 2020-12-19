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AMD 明后两年移动 CPU 阵容大曝光：45W-4.5W，Navi 核显要来了

2020/12/19 22:22:46 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 19 日消息 今晚，知名爆料者 @_rogame 曝光了 AMD 明后两年的移动 APU。

2021 年

AMD 即将发布的新款 APU 包括四个系列，Cezanne-H 移动标压和 Cezanne-U 移动低压将采用 Zen 3 处理器 + Vega 7 核显的组合，Lucienne-U 是上一代的马甲。

VanGogh 是一款只有 9W 的CPU，预计是为平板二合一设备设计的，目前暂时没有太多曝光信息。 @_rogame 表示，VanGogh 将会采用 Zen 2+Navi2 的组合，并且支持 LPDDR5。最后一款 Pollock 可能是嵌入式 CPU，采用了老旧的架构和工艺。

2022 年

在 2022 年，AMD 在移动平台将主推 Rembrandt-H 和 U 系列，升级为 Zen 3 + 和 Navi 2 的组合，采用6nm工艺，支持 LPDDR5 和 DDR5 内存，Barcelo-U 和 DragonCrest 则都是上一代的马甲。

IT之家了解到，AMD CEO 苏姿丰将于 1 月 12 日发表 CES 主题演讲，预计将会推出Cezanne-H和U系列处理器

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关键词：AMDCPU

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