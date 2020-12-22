1999 元，海信 5G 阅读手机 A7 正式发布：虎贲 T7510 芯片 + 4770mAh 电池，支持微信读书

IT之家12月22日消息 今日下午，海信召开线上发布会，正式发布了海信 5G 阅读手机 A7。

海信 5G 阅读手机 A7 采用 6.7 英寸屏幕，拥有 300ppi。这款手机配备的侧边音量按键，也可作为翻页键使用。

配置方面，海信 5G 阅读手机 A7 搭载紫光展锐虎贲 T7510 5G 芯片，内置 4770mAh 电池，支持 18W 快充。

此外，海信 5G 阅读手机 A7 支持 NSA/SA 双模 5G，支持国内主流 5G 频段（N41/N78/N79），以及 5G 与 4G 无缝切换，同时采用全新 Wifi mimo 双天线技术，支持 5G 热点分享。

音效方面，海信 5G 阅读手机 A7 配备超线性扬声器，采用双音膜结构设计，搭配 HIFI 芯片 AK4377AECB。

海信 5G 阅读手机 A7 支持锁屏阅读功能，可在京东读书、掌阅、QQ 阅读、咪咕阅读、微信读书等特定阅读软件的阅读界面进行锁屏，锁屏界面将显示当前阅读内容，此时可通过双击屏幕、点按音量键进行翻页，或者按墨智键进行整屏翻页。

IT之家了解到，这款手机新增闹钟锁屏样式，采用全新 UI，支持 500 + 图标定制与字体无级调节，还可长按墨智键并说话快速开启灵感速记便签并直接录音和转化为文字。

同时，海信 5G 阅读手机 A7 支持动态刷新模式、经典模式、黑夜背光模式与应用漂白等模式。

动态模式：开启动态模式，智能判断当前界面是否为清晰模式，若上下滑动界面浏览时或开启输入法输入文字，此时自动切换至均衡模式刷新，滑动停止后自动切换回清晰模式，从而减少界面内容滑动或文字输入过程中频繁闪烁问题。

经典模式：针对彩墨屏，开启经典模式，系统显示以黑白灰三色为主，秒变黑白水墨屏。

应用漂白：开启应用漂白功能，应用页面背景将自动调整更白，文字自动调整更黑，提升黑白对比度。

黑夜背光模式：优化当前黑夜模式，设置独立的调光区间，方便用户手动在该模式区间内调节，不会出现暗光下屏幕太亮晃眼的状况。

目前，海信 5G 阅读手机 A7 已上架电商平台开启预约，配备 6GB 内存与 128GB 机身存储，售价 1999 元。