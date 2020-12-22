百度好看视频品牌升级：10 亿现金补贴泛知识创作者

12 月 22 日消息，好看视频品牌焕新发布会上，好看视频发布全新 Slogan“轻松有收获”。百度短视频生态平台总经理宋健表示：依托百度在知识信息服务上的技术与生态沉淀，好看视频将结合用户主动搜索、知识探索带来的 “主动流量”构建视频知识图谱，坚持做 “Save time，为用户解决问题”的短视频平台。

自 2017 年成立以来，好看视频就定位于泛知识视频平台。百度短视频生态平台总经理宋健表示 “我们要帮助用户合理分配时间，并在有限的时间内，让用户获得更多知识和内容。短视频所蕴藏的知识力量和无限的可能，才更值得人们去追求”，这也是好看视频在行业赛道中突围而出的解法。

在新版本产品中，好看视频以大屏化更沉浸的方式与用户见面。以此为基础，好看视频还将全面构建视频信息知识图谱，知识是百度搜索服务的内容基础，图谱是百度 AI 技术所带来的内容呈现方式，搜索加上 AI 的能力，共同构成了好看视频的知识图谱。

有别于其他短视频平台的算法逻辑，基于好看视频用户主动搜索、知识探索的诉求，为平台带来了更多的主动流量，同时，视频知识图谱将基于强大的智能交互、智能字幕、多模态知识理解等技术，联结百科、贴吧等百度系产品，为用户提供最大知识信息增量，激发更多主动流量，把短视频内容的选择权交给用户。

今年上半年好看视频发布了 “未来计划”，以 1000 亿流量扶持 8 大垂类泛知识创作者。此次发布会上，该计划再度升级，平台将再拿出 10 亿元补贴创作者，关注 “好知识”、寻找 “好故事”、挖掘 “好种草”，以真金白银和技术全力扶持媒体人、律师、评测大神等泛知识类优质创作者。

好看视频创作者中心总经理范晋帅在发布会上表示：“我们的决心非常坚定，要用百度的技术优势、流量入口、补贴机制全面赋能泛知识类创作者”。

好看视频还宣布重构分润结构，创新上线了 “CVI - 创作者价值指数”，将从完播数、互动数、主动运营、分享率等多个维度综合评估创作者的价值度，对于能够为用户带来收获的内容给予加权补贴。

同时，好看视频还将通过付费专栏、电商带货、视频赞赏、线索导流等多元方式，助力知识创作者解决变现难的问题。在原创版权保护方面，好看视频基于技术识别和运营制度，通过打击侵权黑产、营销和低质等内容，为创作者构建良好的原创创作生态。