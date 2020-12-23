亚马逊推迟对第三方卖家增加收费，涉及仓储和快递

12 月 23 日，美国当地时间周二，亚马逊宣布将推迟向第三方卖家增收储存和快递费用的计划，直到 2021 年 6 月份。此前，许多卖家对与亚马逊做生意成本上升感到愤怒。

亚马逊零售部门即将离任的首席执行官杰夫 · 威尔克 (Jeff Wilke)在发给商家的贴文中指出，其他物流公司已经宣布提高费用。他写道：“在正常情况下，我们也会这么做。但今年不是正常的年份，我们已经决定推迟费用上调计划，继续由我们代替第三方卖家承担额外的成本。”

亚马逊鼓励许多第三方卖家使用该公司的 Fulfment by Amazon 服务，该服务包括产品储存、包装以及发货到客户家中。亚马逊表示，其配送网络和服务的扩张对卖家有利，因为他们可以更容易地接触到更多客户。

但第三方卖家向美国和欧盟监管机构抱怨称，他们与这家全球最大在线零售商完全是从属关系。除了付钱给亚马逊处理发货业务外，许多卖家还觉得有必要购买广告，以使他们的产品在亚马逊网站上脱颖而出。去年有报道称，总成本有时可以占到每笔交易的 40%。

亚马逊通常会在 12 月份宣布调整收费，并于次年初生效。在过去四年中的每一年，这都意味着许多使用亚马逊仓储和发货服务的卖家成本都会增加。亚马逊发言人说，该公司偶尔也会降低某些服务的费用。

2020 年初，亚马逊将最常见商品的运费上调 2.9% 至 6.1%。亚马逊仓库中存放物品的月费在一年中的大部分时间会攀升 8.7%。目前收费调整计划将持续到明年 6 月 1 日，适用于美国、欧洲和日本的第三方卖家。

联合包裹服务公司 (UPS)和联邦快递公司 (FedEx）都宣布，2021 年包裹递送总费率将上调 4.9%，与之前的上调幅度一致。最重要的是，随着疫情引发的住宅快递激增持续到 2021 年，两家快递公司都计划从 1 月中旬开始对某些包裹类别无限期征收附加费。

随着市场转向更多住宅送货而不是商业送货，快递员们希望商家上调费用来弥补损失。商业送货更有利可图，因为商业客户往往聚集在一起，快递员可以在每个停靠站发送更多包裹。

亚马逊的威尔克表示，该公司将在春季分享更多关于上调费用计划的细节。他说：“我们之所以这样做，是因为我们希望在疫苗分发期间继续为人们提供稳定支持，因为这个冬天很可能仍然是个具有挑战性的季节。”