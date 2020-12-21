IBM 收购云咨询服务提供商 Nordcloud，挑战亚马逊微软

据报道，IBM 周一宣布，已收购挪威云咨询服务提供商 Nordcloud，希望在愈演愈烈的云计算大战中获得优势。IBM 并未透露该交易的价格。

Nordcloud 成立于 2011 年，总部位于芬兰赫尔辛基，目前的营业额约为 5000 万欧元（约合 6100 万美元），员工数量超过 450 人。IBM 表示，此次收购将 “增强”其混合云咨询能力。

IBM 全球商业服务事业部（Global Business Services）高级副总裁兼首席运营官约翰 · 格兰杰（John Granger）在一份声明中表示：“IBM 收购 Nordcloud 将强化我们的专业知识，将推动我们客户的数字化转型，并支持进一步采用 IBM 的混合云平台。”

在过去的几年里，全球云市场蓬勃发展。两大权威调研机构 Gartner 和 IDC 的分析师预计，到 2024 年全球专业云服务市场规模将达成 2000 亿美元。

在该领域，IBM 面临着来自微软、亚马逊和谷歌等公司的激烈竞争。近期，IBM 也一直在强化自己的云业务。之前，IBM 还以 340 亿美元收购了开源软件提供商红帽（Red Hat）公司。

Nordcloud 董事长兼创始人费尔南多 · 埃雷拉（Fernando Herrera）在一份声明中表示：“IBM 的混合云方法与我们的云本地方法相辅相成，帮助客户在云中迁移、管理和现代化。”

埃雷拉还称：“作为当前云生态系统中经验丰富的合作伙伴，我们与所有公共云提供商合作，以造福我们的欧洲客户。我非常高兴能拥抱 IBM 的开放创新思维，并帮助扩大其全球足迹。”