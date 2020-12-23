明年 3 月开卖，消息称小米 11 “超大杯”有望搭载屏下摄像头技术

虽然此前中兴已率先推出了全球首款量产版的屏下摄像头手机——AXON 20 5G，但由于在显示效果上还存在一定的瑕疵，该机并未能改变今年智能手机全面屏方案的选择方向，而其他厂商的屏下摄像头技术近期仍未发现有明确的进展，因此在近期广泛宣传的一大波旗舰机型中，几乎全部采用的还是开孔全面屏方案。不过现在有最新消息，近日热度最高的骁龙 888 旗舰新机——小米 11 系列似乎有新的惊喜。

据小米官方最新官宣的消息，全新的小米 11 系列旗舰将于 12 月 28 日 19 点 30 分在小米科技园正式发布，Slogan 为 “轻装上阵”，至少将包含小米 11 和小米 11 Pro 两个版本。其中标准版的小米 11 与此前曝光的消息基本一致，总体上不会有太大出入，而各方面配置更高的小米 11“超大杯”目前还较为神秘。对此近日有知名分析机构 TrendForce 透露，小米 11 的超大杯除了在屏幕分辨率、后置相机以及快充功率等方面的升级外，还有望首发自研的第三代屏下相机技术。

据此前官方宣布的消息，小米第三代屏下相机技术已于今年 8 月进入可量产阶段，预计于明年量产。该技术方案它创新性采用全新自研像素排布，并将像素驱动电路重新设计，让屏下相机区域的透光率进一步提高，结合小米自研相机优化算法，实现了与常规前置相机几乎无差别的成像表现。只是目前的焦点就在于首发该技术的机型是小米 11 超大杯，还是此前传闻中的小米 MIX4。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰将于 12 月 28 日，除了标准版的小米 11 外，还有望推出备受关注的 “超大杯”版，该机最大的卖点是有望搭载屏下摄像头，不过其发售要等到明年 3 月份了。更多详细信息，我们拭目以待。