雷军称小米 10 高端系列首战告捷，王腾暗示：小米 11/Pro 备货进步很大

IT之家12月21日消息 小米手机及雷军今天发文《高端首战告捷，小米 10 系列为何大受欢迎？》，文章表示，今年小米首次进军高端市场。小米 10 系列三款产品，从 3999 到 6999 元，均受米粉欢迎。首战告捷充分说明，只要能做出感动人心，价格厚道的高端产品，就能赢得用户的支持，小米就一定能站稳高端市场。

小米始终认为，产品高端化不等于价格高端化，极致的产品体验才是高端化的根本，要不惜代价地做好产品极致体验。正是因为这样的产品哲学，才成就了小米 10 系列这样的梦幻之作。

IT之家获悉，小米公司、Redmi 产品总监王腾表示，小米10今年大获成功的原因，首先打铁还需自身硬，但更离不开米粉朋友们的支持，接下来大家懂我意思的吧。并且在评论中，王腾还回复，现货/备货比以前进步很大。

小米手机表示，几年时间里，小米坚持技术立业，持续加大研发投入，在技术无人区里敢打敢闯，率先量产120W超快秒充、120倍超长变焦。UWB、80W无线秒充、第三代屏下相机等这些前沿技术的研发，更奠定了小米在行业内绝对领先的技术优势。而这些，也正是支撑小米不断走向高端的稳固基石。

2021年，我们仍将在高端产品上持续发力，把最先进、最极致的智能手机体验带给广大米粉朋友。凡是过往，皆为序章。小米新十年的第一款旗舰，将很快与大家见面，敬请期待。