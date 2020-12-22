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小米 11 手机官方谍照曝光：“方形”模组，后置 108MP 三摄

2020/12/22 14:48:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 12 月 22 日消息 小米方面今日正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。现在小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。据微博博主@肥威 截图爆料，小米有品直播似乎泄露了小米 11 手机的后置摄像模组。

在截图中，小米 11 镜头旁边还标注了 108MP 字样

小米手机称，小米11，全新高端之作，12月28日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机今日已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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关键词：小米11小米手机

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