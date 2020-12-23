阿里开源量子模拟器 “太章 2.0”：支持从业人员设计量子硬件，测试量子算法

IT之家12月23日消息 今日，阿里巴巴发布阿里云量子开发平台（Alibaba Cloud Quantum Development Platform，ACQDP），开源自研量子计算模拟器 “太章 2.0”及一系列量子应用案例，支持从业人员设计量子硬件，测试量子算法，并探索其在材料、分子发现，优化问题和机器学习等领域内的应用。

据介绍，目前的存储技术最高能存储不到 60 量子比特的量子态。阿里云量子开发平台提出原创性的分布式张量网络收缩算法，可实现比其他方法更大规模的模拟。



在量子计算的经典模拟方向研究方面，达摩院量子实验室此前自研的 “太章 1.0”提出了张量网络收缩的动态拆分办法，大幅减少量子电路模拟的代价，为学界与业界采用。此次开源的内核量子引擎 “太章 2.0”通过进一步的算法创新，再次大幅度降低资源消耗。



IT之家了解到，今年 5 月达摩院量子实验室用 “太章 2.0”模拟了 2019 年 “谷歌量子霸权”宣称用的量子电路，将其设计的经典计算耗时超一万年的任务，压缩至 20 天内完成。业界人士估计，若通过硬件资源的进一步优化，特别是提升 GPU 使用效率，该算法有望将模拟时间压缩到 2 天以内。

ACQDP 还包括达摩院量子实验室自研的支持上万量子比特（4 - 层，3 度）的量子近似优化算法模拟，以及基于实验噪声模型的纠错码性能模拟等量子算法和应用。