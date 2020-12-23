首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

威刚推出 XPG SPECTRIX S20G M.2 固态硬盘，带 RGB 灯光

2020/12/23 15:05:14 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
评论：

IT之家12月23日消息 威刚昨日发布了 XPG SPECTRIX S20G 新款 M.2 NVME 固态硬盘，自带拉丝铝散热片，配备分区 RGB 灯光。此款硬盘目前有 500GB、1TB 容量可供选择。

根据官方描述，威刚 XPG SPECTRIX S20G 固态硬盘支持 PCIe Gen3×4 以及 NVME 1.3 协议，采用 3D NAND 闪存制造，支持模拟 SLC 加速，官方没有说明为 TLC 还是 QLC。硬盘尺寸为常见的 2280 M.2 规格。

速度方面，此款 SSD 连续读取速度 2500MB/s，连续写入速度 1800MB/s。4K 随机读取 160K IOPS，4K 随机写入 190K I。

寿命方面，500G 型号为 300TBW，1TB 型号为 600TBW，官方提供 5 年保修。此款硬盘支持高级 LDPC 低密度纠错功能，能够主动并修复数据错误，提高使用寿命；同时具备 AES 256 加密算法，保障数据安全。

威刚 XPG SPECTRIX S20G NVME 硬盘配备大面积 RGB 灯光，可以通过操作系统内威刚软件进行自定义调节。

据IT之家了解，此款硬盘暂时未公布售价。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：威刚NVME固态

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用