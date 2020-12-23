腾讯微视 10 亿资金布局微剧：50 集优质内容可获 30 万保底收入

12 月 23 日下午消息，腾讯微视今天在北京宣布正式推出微剧，与阅文集团、腾讯动漫、腾讯游戏等进行 IP 合作。在 2021 年，腾讯微视将会投入 10 亿资金、百亿流量扶持微剧业务的发展。与此同时，腾讯微视还宣布正式推出主打制作的 1-3 分钟竖屏连续微剧品牌 “火星小剧”，以及针对精品微剧的扶持计划 “火星计划”。

腾讯微视将微剧定义为 “由腾讯微视推出的，单集时长 1-3 分钟，具有连续剧情的竖屏剧集”。腾讯短视频社区产品部副总经理李啦表示，2021 年，腾讯微视将重点投入微剧赛道，为微剧赛道下的内容生态建设提供充足的支持。腾讯微视已经上线 “微视选角”频道，结合微剧，面向所有用户公开线上选角；在商业化层面，腾讯微视从广告投放和用户情感付费出发，丰富创作者的盈利模式。

此外，腾讯微视还宣布将与阅文集团、腾讯动漫、腾讯游戏合作打通腾讯内容生态，多维度布局微剧内容方阵。针对精品微剧，腾讯微视推出扶持计划 “火星计划”，具体规则包括：主打由 IP 改编的竖屏连续微剧，将从 IP 开放、资金支持、流量扶持、产品助力四个角度扶持创作者。同时，腾讯微视将为原创优质创作者提供资金支持，以保底金加流量奖励金的形式，例如 50 集内容，可获得 30 万元保底收入，并根据作品获得流量多少获得额外激励。

腾讯微视还将持续迭代产品，通过一键清屏、快速选集、弹幕畅聊等产品功能，帮助微剧拓展更多玩法。最后，腾讯微视也将通过开放私域流量，紧密连接内容创作者和用户。比如为不同作品建立专门的粉丝群，让创作者与观众直接交流，及时获得反馈，增强粉丝黏性。

2020 年初开始，腾讯微视就已经初步尝试微剧，所推出的《通灵妃》系列改编自腾讯动漫同名 IP。腾讯微视还宣布，在春节期间会陆续推出由曾经出演《乡村爱情》“谢广坤”和 “谢腾飞”的著名演员唐鉴军、曹桐睿主演的 “土味”乡村偶像剧《铁锅爱炖糖葫芦》、改编自腾讯游戏天美工作室国民手游《天天爱消除》的供暖治愈微剧《消除吧！烦恼》、全网首部主播养成微剧《上头姐妹》、改编自腾讯动漫同名 IP 的《如梦令》等百余部微剧作品。