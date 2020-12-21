工信部发布侵害用户权益行为的 App：QQ 浏览器、腾讯新闻、京东在列

IT之家 12 月 21 日消息 工信部发布 2020 年第七批关于侵害用户权益行为的 APP 通报，其中 QQ 浏览器、腾讯新闻、京东在列。

工信部称，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管〔2020〕164 号）工作部署，我部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有 63 款 App 未完成整改（详见附件），上述 App 应在 12 月 28 日前完成整改落实工作。

此次检测发现，App 未经用户同意，私自收集设备 MAC 地址信息；将用户个人信息发送给第三方 SDK 的问题较多。部分头部企业 App 检测仍发现问题，且未按我部要求时限整改完成。部分应用商店及移动应用分发平台对利用技术对抗、更换 “马甲”等方式故意逃避我部监管的企业，监测发现和处置力度不够。后续我部将对上述问题突出、有令不行、整改不彻底的相关企业，采取全面下架、停止接入、行政处罚以及纳入电信业务经营不良名单或失信名单等措施，依法严厉处置。

IT之家附存在问题的应用软件名单（2020 年第七批）：