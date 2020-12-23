“辛巴直播带货即食燕窝”事件调查处理情况公布：辛巴方被罚 90 万

IT之家 12 月 23 日消息 12 月 23 日，“广州市场监管”微信公众号通报关于广州融昱贸易有限公司的调查处理情况。

IT之家了解到，广州市场监管部门表示，在此次燕窝销售过程中，辛巴涉事直播公司存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 90 万元的行政处罚。

燕窝销售方融昱公司为和翊公司直播活动提供的 “卖点卡”，以及在天猫 “茗挚旗舰店”网店发布的内容，均存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 200 万元的行政处罚。

现将调查处理情况通报如下：

01

关于广州和翊电子商务有限公司的调查处理情况

广州和翊电子商务有限公司（以下简称 “和翊公司”）作为涉事直播间的开办者，受商品品牌方广州融昱贸易有限公司（以下简称 “融昱公司”）委托，于 2020 年 9 月 17 日、10 月 25 日，安排主播 “时大漂亮”通过快手直播平台推广商品 “茗挚碗装风味即食燕窝”。在直播带货过程中，主播仅凭融昱公司提供的 “卖点卡”等内容，加上对商品的个人理解，即对商品进行直播推广，强调商品的燕窝含量足、功效好，未提及商品的真实属性为风味饮料，存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 90 万元的行政处罚。

02

关于广州融昱贸易有限公司的调查处理情况

经调查，和翊公司直播期间投放的商品购买链接，是融昱公司在天猫平台开设的 “茗挚旗舰店”，消费者点击上述链接可直接进入该网店购买涉案商品，收款和发货等行为均由融昱公司实施。据此，市场监管部门认定涉案商品的销售主体是融昱公司。

融昱公司为和翊公司直播活动提供的 “卖点卡”，以及在天猫 “茗挚旗舰店”网店发布的内容，均存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。

经涉案商品产地的市场监管部门抽检，融昱公司销售的 “茗挚碗装风味即食燕窝”的 13 个项目，符合 GB 2760-2014、Q/DZXY 0010S-2020、GB 14880-2012 要求，但该商品标签存在瑕疵。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 200 万元的行政处罚。

下一步，我局将坚持依法行政，严厉打击网络直播营销活动中的违法行为，切实保护消费者合法权益。同时，我局也将会同有关部门规范网络直播营销活动，引导行业自律，促进网络直播营销行业健康有序发展。

广州市市场监督管理局

2020 年 12 月 23 日