肯德基 KFConsole 游戏主机详细信息下月公布：与酷冷至尊联合开发

IT之家 12 月 23 日消息 根据外媒 Tom's Hardware 的消息，肯德基今天稍早前公布的 KFConsole 游戏主机将于下月公布更多细节。

IT之家了解到，肯德基 KFConsole 游戏主机本质上是一款英特尔 NUC 模组 PC。外媒称这款主机是由专业模组制作者和酷冷至尊 CMODX 团队成员开发的。

▲ 英特尔 NUC 9

外媒与酷冷至尊和 KFC 方面进行了沟通，获悉这款产品的核心是英特尔 NUC 9 Extreme 的模块，可以看作是一个模组化设计的 MasterCase NC100 主机。

▲酷冷至尊 MasterCase NC100 主机

其他方面，肯德基 KFConsole 搭载了华硕 RTX 显卡和 1TB 的希捷 NVME SSD 存储。截至目前，英特尔 NUC 9 Extreme 模块最高可选 i9-9980HK CPU。

外媒称，从肯德基六月份公布这款产品以来，酷冷至尊就一直在与肯德基合作开发该产品。当被问及 KFConsole 是否定位于新款 Xbox Series X 和 PS5 的竞品时，肯德基高管表示在规格方面已经具备了竞争力。

外媒 Tom's Hardware 表示，更多有关该主机的技术细节会在下个月公布。