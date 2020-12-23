Win10X 亮点汇总：将搭载全新开始菜单、动态壁纸

IT之家12月23日消息 据外媒 WindowsLatest 消息，微软专门为双屏 / 触控设备开发的系统 Windows 10 X 已经推出 RTM 版，正发送给 OEM 制造商。

Win10X 系统不单独发售，仅通过电脑厂商预先安装。消费者可以在 2021 年微软、惠普、戴尔、联想等新电脑上看到。下面是 Win10X 的新功能：

全新的首次启动设置界面

新的界面将更加简洁易用，不会有 “小娜”语音助手的声音。

开始菜单改为 “Launcher”

Win10X 最大的更新在于开始菜单的变化。开始菜单名字改为 “Launcher”启动器，按钮居中设计，打开后应用列表图标更大，如安卓手机端应用列表类似，同时下方有最近打开的文件列表。在目前的谷歌原生安卓系统中，桌面、应用列表 App 的英文名称就是“Launcher”。

新版操作中心

新版操作中心采用圆角控制按钮，图标重新设计，图标文字注释移到下方。中间最醒目的是音量、亮度控制条。此外，通知中心将与操作中心分离。

动态壁纸

微软将在 Windows 10 X 中内置动态壁纸功能，可以随着一天内时间变化切换亮度，将有着动态的云、太阳、星星动画。但是目前不确定这些元素将随着当地天气变化，还是随机显示。

安全方面

新版 Win10X 将成为微软史上最安全的 Windows 系统，利用 “container”容器功能，微软表示将会把操作系统与应用软件分离开。你的应用软件、浏览器、恶意软件将运行在沙盒中，不会触及到系统层面。

更快的系统更新

Win10X 将会大幅提高下载安装更新的速度，更新后设备将会在一分半内完成重启操作。

Win10X 将在额外隐藏的分区中下载系统更新，当你点击 “重启”按钮，Win10X 将会切换到这个新的分区引导系统。IT之家了解到，这种方式与安卓系统类似，系统分区与应用、文件所在的磁盘分区不同，既能够保证安全性，也能够更加方便地重装以及更新操作系统。