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自如回应员工晋升考核体重：为督促员工保持健康，非硬性指标

2020/12/24 14:04:35 来源：新浪科技 作者：张俊 责编：骑士
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12 月 24 日午间消息，近日网上有疑似自如员工爆料，自如内部晋升通道会以身高体重为条件，自如方面回应称，公司制定了员工体重管理的建议指标，督促员工保持健康的体魄和充沛的精力。但晋升还是要看晋升人员的业务能力和管理能力，体重不是考核晋升的绝对指标。

据网络上流传的信息称，“自如在员工内部晋升时会对体重有要求，体重不达标不允许晋升。”自如方面表示，“我们都是服务人员，希望为客户提供服务时有阳光、健康的形象，因此根据国际通用健康标准，制定了员工体重管理的建议指标，督促员工保持健康的体魄和充沛的精力。晋升还是要看晋升人员的业务能力和管理能力的。体重不是考核晋升的绝对指标。”

自如相关负责人表示，“我们希望为客户提供服务的每一位员工，都有贴心的态度、阳光的形象，为客户提供最优的服务体验。因此我们根据国际通用健康标准，制定了员工体重管理的建议指标，督促员工自我管理与提升，保持健康的体魄和充沛的精力。另外，自如也会定期举办长跑等健身活动，鼓励大家坚持锻炼。”

网上爆料的 “体重不达标，不允许晋升”，自如相关负责人予以否认，“这个理解有误，不存在以体重作为唯一标准决定管理晋升或考核业绩的管理制度。”

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关键词：自如体重健身

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