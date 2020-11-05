上海拟建议健身卡设冷静期：办卡 7 天内未使用可全额退款

IT之家11月5日消息 据东方网报道，近日，上海市体育局、上海市市场监督管理局、上海市消费者权益保护委员会、上海市健身健美协会共同制定了《上海市体育健身行业会员服务合同示范文本（征求意见稿）》，并向社会公开征集意见。其中设置了健身服务会员卡 “七天冷静期退费”条款，消费者在签署合同后 7 日内，未开卡使用会员服务前，可单方面解除合同获全额退款。

“退卡难、退费难”是健身行业预付费消费的两大痛点。据悉，健身服务会员卡往往具有会籍期限越长价格优惠越多的特点，而冲动型消费者通常在对服务内容、合同条款未详细了解，或者对个人健身需求未充分掌握的情况下，直接签约付款。

IT之家获悉，需要提醒的是，“七天冷静期退费”有 “未开卡使用”的前置条件。消费者应重点关注开卡 (会员卡启用时间)的时间节点，一旦开卡入场使用将直接起算会籍期限，即使仍在 7 日内，都不再适用于冷静期退费条款。

《合同 (征求意见稿)》对违约责任、合同解除也作出了详细的规定，明确了双方的权责关系。在第七条 “违约责任”中，明确提出因经营者违约，发生擅自变更会员服务内容、终止营业、搬迁且未履行补偿方案、暂停营业且未履行补偿方案等四种情形，消费者有权单方面解除合同并获得相应退款。

同时，《合同 (征求意见稿)》对余额计算、退费期限做了明确约定，规范引导健身服务经营者，也使消费者的会员卡退费有章可循。

针对另一类消费投诉中常见的，会员主动申请解除正常履行的合同，但是对退卡手续费不满意的情况，《合同 (征求意见稿)》根据消费者的解约原由将其细分为违约和合同解除两种情况：

一是消费者因工作调动、出国等个人原因申请解除合同，视作违约，消费者可能要支付不超过合同金额 30% 的违约金；

二是消费者因病、因伤残在会员卡有效期内都不适合继续健身，并按经营者要求提供医嘱证明或报告的，合同解除后可以退还未使用部分的预付费余额，无须承担手续费。

此外，《合同 (征求意见稿)》就女性会员怀孕期间免费中止 (暂停使用)、消费者付费向第三方转卡等情形约定了收费 (免费)细节，为妥善处理消费纠纷提供了依据。