内幕交易、业绩下滑，游族网络再陷 “高管投毒”罗生门

进入 2020 年，游族网络可谓迎来了 “水逆期”——被质疑内幕交易，创始人不断套现，第三季度净利润同比下降近 80%。

12 月 23 日，游族网络创始人林奇再被爆出遭高管投毒而住院，该事件迅速引起网络热议并引发罗生门。

爆料出现后，游族网络方面先是 “律师函警告”，而后联席 CEO 怒斥假消息并否认 “内斗”。

下午更是发布公告称 “林奇因身体不适入院，公司一切正常”。

直至晚间警情通报发布，确认中毒且嫌疑人为 “同事许某”，而后游族网络才通过微信公众号确认 “嫌疑人许某就职于某个人投资的影视公司”。

来源：微博截图

“高管投毒”罗生门

12 月 23 日，首先是社交平台上流传的截图称，“游族网络创始人林奇被人通过陈年普洱投毒，上周六抢救回来但脑死亡，成植物人。凶手已招认！是游族影业 CEO 徐垚（应为：许垚）。”

脉脉上也有爆料称，游族已有警方进驻。警方正在调查该起案件，并取消了一位高管的监控和门禁权限。

随后，游族网络相关人士向新浪科技表示，“谣言，已安排律师函”。

游族网络联席总裁陈芳则在朋友圈回应，“没内斗，人都在”、“假的，别以求证名义传播，谢谢”。

来源：朋友圈截图

虽然联席总裁陈芳否认内斗，但是值得一提的是，上市至今游族网络已经更换了四任财务总监，近期人事变动更是频繁。

2019 年 1 月 24 日，游族网络非独立董事许垚、内部审计部门负责人高慧颖离职；2019 年 12 月 28 日，游族网络非独立董事王鹏飞、非独立董事兼副总经理崔荣申请辞职；2020 年 2 月 28 日，游族网络财务总监鲁俊离职；今年 8 月，游族网络董事、副总经理陈礼标也宣布离职。

12 月 23 日下午，游族网络发布《自愿性信披公告》称，近期接到董事长兼总经理林奇家属的通知，林奇日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。上述事项并未对公司正常运行产生影响，目前公司业务经营管理情况一切正常。

而晚上 19 点 16 分，警民直通车 - 上海在微博发布的 “警情通报”可谓是光速打脸，有网友在网络上质疑，游族网络违规披露。

通报发出后不到一个小时，在 20 点 05 分，游族网络通过官方公众号发文称 “林总目前正在住院恢复治疗，各项体征稳定——请关心林总健康的朋友们放心。”

并表示，“本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司。上市主体游族网络高管与核心骨干员工悉数在岗，公司正常运转。”

来源：游族网络

至此，游族网络高管投毒事件暂告一段落。

但是在网络上，关于该事件的深层次讨论还在继续。

知乎匿名用户在深夜的补充回复中质疑 “游族在明确知晓实情且明确警方已介入的情况下，下午为何还是选择火线辟谣加律师函恫吓？”

同时还对于游族网络 “今年股价近乎腰斩，和这波内斗是否有密不可分的关系？”表示疑问。

而在最后，更有消息称 “许投资失败导致影业欠下巨额债务，林逼许还债，许走投无路选择投毒。”

来源：知乎截图

林奇与许垚的三体宇宙，“面壁人”遭遇 “破壁人”？

网络爆料称，高管投毒事件涉及到的高管是游族影业 CEO 徐垚，而后也被警情通报、游族网络公众号交叉证实，应为：三体宇宙（上海）文化发展有限公司（简称：三体宇宙）CEO 许垚。

公开资料显示，许垚，1981 年生，2008 年毕业于美国密西根大学（安娜堡）法学院。2008 年 9 月至 2010 年 3 月，在美国杜威路博律师事务所香港办公室任职律师；2010 年 5 月至 2017 年 4 月，担任复星集团的集团总裁助理、集团总法律顾问；2017 年 5 月起，任职于游族网络股份有限公司。

2019 年 1 月，许垚因个人原因辞去游族网络董事，转而担任三体宇宙 CEO。

信息显示，三体宇宙是游族网络的全资子公司，成立于 2018 年 12 月，法定代表人为林奇。三体宇宙是一家专注于幻想类 IP 开发和运营的文化传媒公司，也是《三体》的全球版权方。目前三体的开发版图覆盖了电影、电视剧集、动画番剧、广播剧、舞台剧、国际剧集以及商业衍生消费品和娱乐体验等领域。

提到三体宇宙，就不得不提《三体》电影不断跳票背后的 “游族影业”。

上海游族文化传媒有限公司（简称：游族影业）成立于 2014 年 8 月，由林奇和孔祥照（笔名孔二狗）共同发起成立。

2014 年 11 月，在游族影业成立仪式上公布了《三体》电影项目，并表示系列电影将拍摄成六部曲，单片投资约 2 亿元且无上限追加，由原著作者刘慈欣担纲影片监制。

《三体》电影于 2015 年 3 月 18 日开机，实拍部分已于 2015 年 7 月底全部杀青，之后进入后期制作阶段。

接受特效工作的，是好莱坞特效团队，曾经参与《阿凡达》《少年派的奇幻漂流》的 VHQ。之后又被导演张番番撤掉，改由国内的特效公司承建。

2015 年 4 月，《三体》电影于北京召开媒体发布会，官方宣布影片将定档 2016 年 7 月。

然而自 2015 年 5 月开始，游族影业高管层不断震动。目前，原游族影业副总裁杨璐和肖飞，均已离职，自立门户成立了自己的影视公司；原游族影业 CEO 韩薇于 2015 年 11 月全资收购游族美国公司，撇清了与游族影业之间的雇佣关系。

2016 年 6 月，有消息称游族影业总裁孔祥照（孔二狗）已离职。后续又被辟谣，而刘慈欣也表示，《三体》后期制作工作量很大，可能会推迟到明年上映。

时至今日，《三体》电影持续跳票中。

而三体宇宙也正是游族网络在电影项目搁浅后，重新组建的专注于《三体》IP 开发的新公司。

许垚也正是在那时，受命担任 CEO 并就如何开发《三体》IP，进行了一系列项目推进与落地动作。

今年以来，在《三体》影视剧方面，不断有好消息放出。

9 月 1 日，三体宇宙与流媒体平台 Netflix 共同宣布，已达成协议联合开发制作《三体》英文系列剧集。

12 月 14 日，由张鲁一、李小冉等人主演的电视剧版《三体》宣布正式杀青。

值得一提的是，在 9 月份，许垚还以三体宇宙 CEO 的身份亮相，为《三体》海外版权授予 Netflix 站台。

而在《晚点 LatePost》11 月 10 日的文章中，提到了林奇，提到了原《三体》版权的所有者导演张番番，提到了曾参与拍摄《三体》电影的游族影业原 CEO 孔二狗，甚至也提到了三体宇宙与 Netflix 的合作。

但对于许垚，则只字未提。

林奇在采访中表示：“以前做不好《三体》还有各种客观因素，今天我要一个人面对这个问题，我要一个人承担这个责任。”

游族网络负面不断，林奇连续减持 27 次套现 15.87 亿元

信息显示，游族网络股份有限公司成立于 1995 年 9 月 22 日，注册资本为 88846.7873 万人民币，法定代表人为林奇，经营范围包含计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成等。

2014 年 6 月，游族网络借壳梅花伞登陆上交所主板。1981 年的温州人林奇借由公司上市，身价超 50 亿元，当年度位列胡润百富榜 80 后富豪第 3 名。

游族网络曾推出过页游《三十六计》、《盗墓笔记》，手游《少年三国志》、《少年西游记》、《荒野乱斗》、《权力的游戏：凛冬将至》等游戏。而作为《三体》的版权方，除了上述的《三体》电影、电视剧项目，游族网络还曾于 2015 年宣布 “筹备国内顶级科幻 IP《三体》的多款游戏”的计划，还称将由《三体》小说作者刘慈欣担任《三体》游戏的云端架构师。

不过可惜的是，与影视化探索的命运类似，《三体》游戏项目同样进展缓慢。直到今年 6 月，游族网络才宣布由三体宇宙方面获得《三体》游戏版权。

第三季度财报显示，游族网络实现营业收入 37.24 亿元，同比增长 40.95%；归属于上市公司股东的净利润 5.6 亿元，同比减少 20.56%。其中，第三季度营业收入为 12.07 亿元，较上年同期增长 32.35%；归属于上市公司股东的净利润为 6550.52 万元，较上年同期下降 78.03%。

游族网络在本期财报中表示，主要系公司在三季度针对海外 3 款产品进行集中推广，导致三季度单季度净利润较低。

游族网络 6 月在韩国上线《少年三国志 2》，7 月在日本上线《Red:Pride of Eden》以及在亚太推出《GOTM》，其中《少年三国志 2》韩国以及《Red: Pride of Eden》表现超预期，公司在推广上增加了投放，以获取更多的优质客户，导致单季度推广费用较高，三季度利润承受一定的压力。

业绩下滑的同时，今年上半年，游族网络还陷入了股东内幕交易的质疑，可谓负面不断。

4 月 29 日，游族网络发布《2019 年度业绩快报修正及致歉公告》，公告显示，2019 年的营收由 35.16 亿元修正为 32.2 亿元，减少了 2.96 亿元，修正后的营收同比下滑 10%。而归属股东净利润修正前后差了一倍，由 5.5 亿元修正为 2.57 亿元，同比下滑 74.58%。公告中披露，业绩修正的原因是由于人员复工不足、部分国内外合作客商复工缓慢影响公司财务信息采集受限，从而影响成本确认金额，导致营业利润较前次业绩快报测算减少。

需要注意的是，2020 年 1 月至 4 月，林奇共减持 8 次，套现约 2.7 亿元。

5 月 6 日，深交所中小板公司管理部向游族网络下发关注函（中小板关注函【2020】第 284 号）称，近日收到投资者投诉，质疑其控股股东林奇提前获知业绩修正信息进行内幕交易，要求游族网络就财务报告内部控制是否存在重大缺陷、林奇减持公司股价的动机和目的等相关事项作出说明。

游族网络在回复公告中称，林奇先生减持公司股份的目的主要系偿还股票质押相关债务本息，降低存量股票质押规模，以响应监管号召进一步降低化解质押风险。

6 月 17 日，游族网络再发公告披露大股东林奇将减持公司股份比例 1%。

据红星资本局统计，自 2019 年 7 月 26 日起，林奇已减持游族网络 27 次，累计减持 8536.71 万股，套现金额高达 15.87 亿元。

截至 12 月 23 日收盘，游族网络股价为 14.07 元，较今日开盘跌去 2.83%，市值为 128.86 亿元。

高管投毒事件发生后，游族网络证券事务部还回应 AI 财经社称，公司目前管理一切正常，与股价波动无关。

今日，游族网络开盘再跌 7.18%，截至发稿，其股价为 13.33 元，市值为 122.08 亿元。

来源：网页截图

虽然负面缠身，但是《三体》影视剧改编确有进展，游族网络更是被传出字节跳动有并购意愿。

12 月 22 日，有接近字节跳动的人士表示，字节跳动希望通过并购加快布局游戏行业，为字节跳动的流量找到变现通道，目前正在洽谈的有中手游，游族网络等。

如今高管投毒事件爆出，也许在三体宇宙中，“面壁人”林奇最终还是迎来了属于他的 “破壁人”——许垚。

而对于游族网络，以及它的三体宇宙，我们只能耐心等待最新进展。

好消息是，今日，每经记者从接近游族的知情人士处获悉，林奇的身体状况正在向好发展，“没有脑梗，没有植物人。”