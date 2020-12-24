高度测量差距达数百米，珠峰气压高得不像世界第一

众所周知，珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰，但这个头衔偶尔会被世界第二高的乔戈里峰 (K2)夺走。

最近的一项研究发现，高度的浮动是因为珠穆朗玛峰的气压全年波动很大，导致珠穆朗玛峰的 “感知高度”偶尔会低于 K2。这项研究的主要作者、英国拉夫堡大学气候科学家汤姆 · 马修斯（Tom Matthews）说：“有时 K2 比珠穆朗玛峰还要高。”

在这项新研究中，马修斯及其同事们研究了珠穆朗玛峰顶峰附近的两个气象站，以及欧洲航天局哥白尼卫星 40 多年来记录下的气压数据。

马修斯解释称，珠穆朗玛峰上的气压与氧气的可获得性密切相关：当气压下降时，空气中的氧分子就会减少，这使得简单的呼吸变得更加艰难。出于这个原因，许多选择攀登珠穆朗玛峰的人在登到空气较稀薄的高海拔地区时，需要依靠氧气补给来站稳脚跟。

但是，研究作者发现，虽然气压会随着海拔的升高而下降，但它也会因天气的变化而波动。从 1979 年到 2019 年之间，珠穆朗玛峰顶峰附近的气压会根据季节的不同，在 309 到 343 百帕斯卡之间波动，大约是海平面压力的三分之一。

科学记者凯瑟琳 · 科尔内（Katherine Kornei）说：“与 5 月份在珠穆朗玛峰上测得的平均气压相比，从氧气供应的角度来看，这一跨度意味着珠穆朗玛峰的‘感知高度’相差了 2417 英尺 (约合 737 米)。”

换句话说，有时珠穆朗玛峰上的氧气供应让这座山峰感觉比实际高度低了数百米。这座高达 8800 多米的山峰偶尔比世界上第二高峰 K2 还矮，后者高约 8600 米。

研究人员还发现，珠穆朗玛峰的气压在夏季最高，于是夏天就成为纯粹依靠氧气供应攀登珠穆朗玛峰的最佳季节。研究人员称，由于气候变化，地球大气层继续变暖，这座山峰的”感知高度 “甚至可能永久下降。

马修斯说：“气候变暖可能会让这座山峰缩得更小。”