2020 珠峰高程测量使用国产自主研发高精度测量仪器

IT之家5月27日消息 自然资源部官方消息，2020年5月27日13时22分，历经两个小时，2020 珠峰高程测量的各项工作已经完成，勇士们开始下山返回。自然资源部官方复盘了2020 珠峰高程测量工作过程。

5月27日11时，2020珠峰高程测量登山队8名攻顶队员次落、袁复栋、李富庆、普布顿珠、次仁多吉、次仁平措、次仁罗布、洛桑顿珠克服重重困难，成功从北坡登上珠穆朗玛峰峰顶，完成峰顶测量任务。

测量登山队员在峰顶树立起测量觇标，使用GNSS接收机通过北斗卫星进行高精度定位测量，使用雪深雷达探测仪探测了峰顶雪深，并使用重力仪进行了重力测量。上述高精度测量仪器均由我国自主研发。同时也是人类首次在珠峰峰顶开展重力测量，这将有利于大地水准面优化，提高珠峰高程精度，并获取宝贵的科学数据。

IT之家获悉，当觇标竖立在峰顶后，在珠峰周边海拔5200米至海拔6000米的6个交会点，测量队员开始同步开展峰顶交会测量和GNSS联测，获取珠峰高程测量数据。

据了解，2020珠峰高程测量实施以来，自然资源部第一大地测量队在珠峰及周边地区开展了水准测量、绝对重力测量、重力加密测量、GNSS测量和天文测量等工作，自然资源部中国地质调查局航空物探遥感中心还开展了航空重力测量。登顶测量和交会测量的成功完成，为本次珠峰测量任务的外业测量工作画下了圆满的句号。峰顶测量完成后，将对观测数据进行联合处理，才能获得珠峰高程最终数据。

本次登顶测量一波三折，但测量登山队顶住压力，展现了为国测绘、为国攀登、不屈不挠的精神。5月6日，测量登山队第一次出征冲顶，但由于北坳冰壁有流雪风险而下撤；5月16日，测量登山队第二次向顶峰发起突击，但受气旋风暴“安攀”的影响，7790米以上区域积雪过深，不得不再次下撤。5月24日，测量登山队再次从6500米营地出发，第三次向顶峰发起突击，克服了大风、降雪等障碍，一举取得成功。