谷歌 CEO 为反垄断案辩解：在许多市场是失败者

据报道，对谷歌而言，上周的冲击可谓是来势汹汹。在对大型科技公司影响力的担忧持续多年之后，搜索巨头谷歌在两天的时间内遭遇两起州级反垄断诉讼。而在此之前的 10 月，谷歌刚刚遭遇美国联邦政府的反垄断诉讼。

与此同时，欧盟委员会也加大了赌注，提出了全面的新法律，旨在限制少数占主导地位的科技平台的权力。众所周知，在过去的 10 年，欧盟委员会一直在与谷歌就一系列竞争投诉展开较量。

对于自 2015 年以来担任谷歌 CEO 的桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai)）而言，保护公司免受越来越多的法律和立法威胁，几乎成了一项全职工作。此外，皮查伊同时还担任谷歌母公司 Alphabet 的 CEO，任期已接近一年。

除了搜索部门谷歌，Alphabet 旗下还拥有一系列 “登月”项目，如自动驾驶业务子公司 Waymo。打磨这家业务分散的、烧钱的控股公司（Alphabet），同时将谷歌的重点重新放在人工智能（AI）上，这项工作一直没有那么公开，但可能会被证明是更重要的。

欢迎监管

不管喜不喜欢，对谷歌来说，政府干预现在是不可避免的事实。面对不可避免的局面，皮查伊的战略是明确的：公开欢迎新形式的监管，同时努力避免遭遇严重影响。这一策略从他对欧洲上周提出的一项新的数字服务法案的回应中可见一斑，该法案将让最强大的科技公司承担更多责任来监管它们的平台。

皮查伊在接受采访时表示：“我认为，这是一项需要深思熟虑、正确对待的重要规定。平台上的责任是什么？我们想要的合同是什么？哪里需要明确的程序，更多的透明度？我认为所有这些对我来说都是有意义的。想一想，这是一项值得的努力。”

然而，当谈到细节时，事情不太可能那么简单。《通用数据保护条例》（GDPR）是欧洲两年前出台的隐私法规，主要针对那些积累了大量用户数据的公司，比如谷歌。皮查伊对此表示：“这表明，对于许多这样的事情，答案是微妙的，监管可能会出错。”（GDPR 似乎并未达到预期目的，欧盟上周又推出了《数字服务法案》和《数字市场法案》草案）

皮查伊还对欧盟提出的一个想法，即通过迫使谷歌等公司向竞争对手开放部分数据来促进竞争，发出了警告。皮查伊说：“这些将是他们必须努力解决的难题。各国政府需要仔细考虑这些重要原则。有时我们可以设计非常开放的生态系统，但它们可能会对安全产生影响。”

抵制分拆

今年 48 岁的皮查伊天生谨慎，他的非对抗性风格，使他非常适合手头的工作，这与谷歌联合创始人拉里 · 佩奇（Larry Page）和塞吉 · 布林（Sergey Brin）形成了鲜明对比。

由于面临严峻的反垄断挑战，政界人士暗示，他们甚至可能试图分拆谷歌。显然，这将对谷歌构成最直接的威胁。但皮查伊认为，在疫情期间加速转向数字形式的沟通和合作，可能提升了谷歌的经济影响力，但谷歌并不是唯一一家。皮查伊说：“如果只有一家公司表现良好，这是一回事，但这不是我们看到的情况。”

显然，对于一家多年来一直在接受反垄断挑战的公司而言，皮查伊的论据具有 “精心打磨”的风格，尽管美国监管机构加入这一行动的时间较晚。他的主要观点之一是，谷歌的技术平台在科技界带来了广泛的好处。

例如，在谈到 Android 移动操作系统时，他表示：“我们正在为全球数百家手机制造商提供一个软件平台。”但是，目前悬而未决的针对谷歌的反垄断投诉，却指控谷歌主导了该市场，并抽走了不成比例的利润份额。

此外，皮查伊还否认谷歌利用收购来建立其主导地位。他说：“在早期，我们已经对一些收购说了‘不’。”但他没有透露这些收购是什么。在谈到未来可能的交易时，他补充道：“从收购的角度来看，肯定有一些领域我们根本不会考虑。”

但是，参与起草美国最新反垄断案之一的前广告技术高管迪娜 · 斯利纳瓦桑（Dina Srinavasan）表示，谷歌利用收购作为 “在数字广告价值链各个环节占据主导地位”的战略的一部分，排挤竞争对手。

虽然听起来不太可能，但皮查伊还有另一项辩解，试图将该公司描绘成一个失败者，至少在一些由其他大型科技平台主导的市场上如此。他说：“我看到了市场的活力，我看到了许多不存在的市场。我们在很多领域都是挑战者，无论是云计算，还是商务，或是试图制造手机。”

这些当然是谷歌难以产生影响的大市场，包括与亚马逊和苹果公司的竞争。但鉴于其近 1.2 万亿美元的股票市值，以及对在线搜索和数字广告市场的牢牢控制（预计这两个领域明年的营收将超过 2000 亿美元），这样的声明听起来似乎很空洞。

商铺点评网站 Yelp 公司高管卢瑟 · 洛维（Luther Lowe）称：“谷歌是一匹只会一招的小马。它涉足这些领域的唯一途径就是，先主导再利用搜索领域的非法所得。”

皮查伊还淡化了谷歌对大众数字信息市场的影响力。对于一家互联网初创公司（曾经的谷歌）来说，“组织世界信息，使其普及和有用”，听起来像是一项大胆的企业使命。但对于一家拥有如此财富和实力的公司（当前的谷歌）时，听起来可能会更加险恶。

皮查伊说：“不管你怎么看，我们仍只是整个信息生态系统的一小部分。如果你拿一个像视频这样的领域来说，你会看到今天市场上的玩家数量很多。所以我认为，现在的信息比以往任何时候都多。这将永远是正确的。”

他似乎也听天由命地接受了持续不断的抱怨，抱怨未能阻止错误信息在网上传播。但皮查伊同时强调，谷歌在这方面取得了重大进展。

他说：“我认为，最终，设计这些系统的将是人类。当我看到我们在排名和质量方面取得的进步，使用人工智能来计算其中一些事情时，我认为创新的步伐相当客观。但很明显，存在错误信息的领域，我们有工作要做，才能让一切变得更好。所以两者都是正确的，我认为既有很大的进展，也有很多工作需要做。”

重塑 Alphabet

如果皮查伊的这一年是在监管的聚光灯下结束的，那么这一年的开始则截然不同。在从谷歌创始人手中接过 Alphabet 大权之后，他给了华尔街长期以来一直要求的东西：谷歌各种活动的更详细的财务明细。

皮查伊和谷歌 CFO 露丝 · 波拉特（Ruth Porat）也一直在将财务纪律深入到该集团的不同项目中，从而为 Alphabet 各业务部门的独立铺平道路。

Waymo 首次吸收了外部投资者，而生命科学部门 Verely 上周又筹集了 7 亿美元。Verely 是第一个将目光投向母公司以外的部门。这些部门现在都有独立的董事会。皮查伊承认，他们的投资者总有一天会想要套现。

这与拉里 · 佩奇（Larry Page）提出的愿景截然不同。佩奇曾向媒体表示，Alphabet 可能会成为数字时代的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），将一系列独立运营且无关的业务整合到一个松散的保护伞下。

但皮查伊却一直淡化任何有关 Alphabet 未来存在分歧的说法。他说：“我认为，他们一直在设想能够在结构上进行创新。这并不是说我们有一个具体的方法来做这件事，我们正在研究什么是有效的，我们正在适应它。他们会这么做，我也是这么做的。”

事实上，在方向上还有其他明显的变化。在执掌 Alphabet 期间，佩奇表示，他认为该公司不同业务之间没有潜在的技术联系：主要决定因素是这些业务是否足够大胆，是否具有足够的潜在变革性。但皮查伊却说，从他接手的一系列截然不同的项目中，将形成一个更具凝聚力的人工智能集团。

当被问及 “Alphabet 是否仍在支持如此多的‘登月’想法”时，皮查伊提到了无人机快递公司 Wing 和 AlphaFold。前者是一家无人机快递公司，在疫情爆发期间需求大幅回升；后者有可能在 “人工智能了解蛋白质如何形成方面”取得突破。

人工智能是推动所有这些项目的引擎。这使得机器视觉等技术成为潜在的基础性能力，这些能力支撑着谷歌内部和更广泛的 Alphabet 公司网络的大部分工作。

皮查伊称：“Waymo 正在非常努力地推动人工智能和计算机视觉领域的最先进技术。这也适用于机器人技术，适用于我们的搜索：随着时间的推移，它将基于你看到的内容，而不仅仅是你愿意输入的内容。”

AI 伦理问题

皮查伊的低调风格，可能掩盖了这一雄心壮志的规模。像特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）这样的科技领军人物，在讨论人工智能时，往往会采取夸张的语气。在描述机器将超越人类智能的时候，他们会转向科幻小说。相比之下，皮查伊让这个问题听起来更像是一个例行公事、平淡无奇的计算机科学问题。

皮查伊说：“我就叫它人工智能。随着时间的推移，人工智能在本质上将变得更加通用。我仍然认为，我们还有很长的路要走，但这是我们正在从事的最具深远意义的事情之一。”

然而，即使谷歌拥有令人羡慕的资源和公认的领先地位，打造皮查伊设想的人工智能机器也并非易事。上个月的一起事件，就突显了管理挑战的难度。

谷歌前人工智能伦理联席主管蒂姆尼特 · 格布鲁（Timnit Gebru）是该公司罕见的黑人女性研究员，她声称，在谷歌阻止她发表一份报告后，已被谷歌解雇。这篇报告引发了关于使用大型语言模型的伦理问题，而谷歌是该模型的领先者之一。

这篇报告对当前的大型语言模型提出质疑，认为这些模型过大而具有风险。格布鲁指控谷歌出于自身利益，压制对一个重要伦理问题的研究。后来，皮查伊对此进行了道歉，并承诺立即对此展开调查。

皮查伊日前称：“在经历这样的时刻时，我确实感到痛苦和失望。我认为，我们必须了解所有的情况，看看我们能从中学到什么。我们并不总是能理解，对吧。但作为一家公司，我们致力于从这些时刻吸取教训。”

其实，这也不是谷歌第一次在人工智能伦理问题上跌跌撞撞。近两年前，谷歌曾放弃了成立一个由外部顾问组成的人工智能伦理委员会的计划，原因是其组成引发内部动荡。

皮查伊还指出，谷歌是首批公开制定 “如何应用人工智能”的公司之一。如今，谷歌有一套内部流程来管理这项技术的使用。例如，不向其他公司开放面部识别技术。

皮查伊说：“我们预计，随着时间的推移，人工智能领域将会迎来重要的监管。”皮查伊希望全世界都知道，对于世界上一些最强大的技术，谷歌是一名负责任的管家。