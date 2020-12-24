谷歌与沙特阿美合作，挺进沙特百亿美元云计算市场

据报道，由于新冠疫情显著加快列整个海湾地区的数字化技术普及速度，谷歌将开放一个 “云区域”，通过与沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美组建合资企业的方式，在沙特阿拉伯提供云服务。



沙特阿美在周一的一份声明中说：“双方的合作充分利用了沙特阿拉伯迅速增长的云服务需求，预计到 2030 年，这类服务需求将达到 100 亿美元。”

沙特阿美表示，与谷歌达成的协议将为沙特阿拉伯的企业客户提供 “高性能，低延迟的云服务”。该地区的关系升温为美国科技公司向沙特阿拉伯拓展业务提供了政治空间。

谷歌于 2018 年开始与沙特阿拉伯就该项目进行谈判，但有报道称，这项谈判于同年因沙特特工谋杀记者贾马尔 · 卡舒吉（Jamal Khashoggi）而暂停。谷歌云目前正推进在沙特阿拉伯建立和运营新的云区域的计划。但具体的财务条款尚未可知。

这项技术协议还显示，尽管沙特阿拉伯是重要的化石燃料的出口国且存在不良的人权记录，但硅谷的精英人士还是很乐意与该国政府展开公共事务合作。

谷歌表示，该公司对沙特阿拉伯的投资将使之能够在沙特阿拉伯发展和拓展他们的产品范围。这笔交易还会促进谷歌云计算业务的发展，该业务为其母公司 Alphabet 带来的年收入超过 100 亿美元。

区域电子商务公司 Noon 和社交媒体平台 Snap 都将成为双方合作业务的客户。

在全球不断发展的云计算市场中，谷歌主要与微软和亚马逊竞争。谷歌目前在 24 个地区设有 73 个园区，少于主要竞争对手微软 Azure 和市场领导者亚马逊网络服务（AWS）。

AWS 去年在巴林的中东部设立了第一个云区域，为阿联酋 NBD 银行和网约车服务 Careem 等顶尖本地客户提供服务。微软大约也在同一时间进军阿联酋，导致谷歌在这一地区姗姗来迟。

促进经济多元化

沙特阿拉伯一直在积极吸引硅谷企业，寻求通过外国投资来支持其雄心勃勃的 “愿景 2030”改革计划，帮助该国摆脱对石油的依赖，实现经济多元化发展。沙特阿拉伯已经通过其公共投资基金对美国科技公司进行了大量投资。

数据显示，新的基础设施将加速沙特阿拉伯的科技行业发展，该国是当地云计算增长最快的国家之一，而新的中心将进一步提高发展速度。

沙特阿拉伯上月迎来该国首个科技独角兽企业，成为一大里程碑事件。沙特阿拉伯的 STC Pay 在与西联的交易中获得 10 亿美元的 “独角兽”估值，希望借此在整个海湾地区扩展其金融服务产品。

沙特阿美技术服务高级副总裁艾哈迈德 · 阿尔萨迪（Ahmad Al Sa’adi）说：“沙特阿拉伯转型和增长的未来前景取决于能否成功利用云服务”。人们认为，谷歌云解决方案将为沙特企业提供更多获取人工智能、智能分析，数据管理、安全性和其他谷歌服务的途径。

地区关系升温

据报道，谷歌正准备建立一个光纤网络，通过以色列和沙特阿拉伯连接欧洲和印度。尽管两国没有正式外交关系，但该项目有可能首次将沙特阿拉伯和以色列联系起来，这也成为两国关系不断升温的一个迹象。

这个海底电缆项目名为 Blue Raman，总长据悉为 5000 英里（约合 8000 公里），预计耗资 4 亿美元。

沙特政府尚未公开批准该项目。之前有知情人士透露，谷歌或将寻求电信合作伙伴的支持，以资助该计划并共享基础设施。

谷歌还宣布在卡塔尔启动云计算中心的计划。自 2017 年以来，该国遭到了沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及的区域封锁。