主播称播客节目被 “搬运”到 QQ 音乐

12 月 24 日消息，近日有播客主播向凤凰网科技表示，有多个播客节目在 QQ 音乐被搬运，包括体育类头部播客 “杨侃 | 杨毅电台”、汽车类 “老秦汽修杂谈”、“神神叨叨”等节目。

日前，QQ 音乐对 “首页”界面进行了更新，顶部 tab 在 “推荐”、“音乐馆”和 “电台”之外，新增了与小宇宙 App 合作的 “播客”入口。

一位播客主播向凤凰网表示，自己的节目是通过某 RSS 托管平台上传、分发，他目前尚未正式入驻 QQ 音乐，而他此前发布的 107 期播客已被上传至 QQ 音乐的一个名为 “华语群星”账号之下，而该账号被认证为 “Q 音音乐人”，该账号发表了 18 万个音频作品。

该播客主播向 QQ 音乐运营人员投诉后，相关负责人回应称，未授权的内容将进行下架处理，据凤凰网科技关注，仍有大量未授权节目在其中，包括喜马拉雅独家体育播客节目 “杨侃 | 杨毅电台”。

AutoBiBiBi 创始人杨磊也公开表示，公司旗下的 230 期播客节目在 QQ 音乐被搬运。杨磊对凤凰网科技表示，从未授权 QQ 音乐上传其节目，他已经向平台进行举报处理。

卓维律师事务所合伙人张弘昊对凤凰网科技表示，QQ 音乐上 “华语群星”未经授权的上传行为，涉嫌侵犯创作者的信息网络传播权。凤凰网科技就此向 QQ 音乐求证，截至发稿未获回复。

“此事表面看来是未经创作者许可上传节目，主播可以考虑直接起诉，并在诉讼中要求披露上传者，并要求其承担直接侵权者的责任，不仅是平台责任。”张弘昊律师同时也表示，对于播客主播来说诉讼成本相对较高，且主张金额难以判定。

近期，各大音频开始重视播客类目的音频内容，今年下半年以来，播客作为带来流量的新内容形式，获得了越来越多关注。网易云音乐在上个月更新的 8.0 版本在导航栏加入 “播客”板块；腾讯推出的 “微信听书”APP 也在广泛寻求播客创作者入驻签约；字节跳动、快手等巨头都相继入局播客行业，希望用新的内容形态留住用户。中央电视广播总台也推出了声音聚合分发平台 “云听”。

一位播客从业者告诉凤凰网科技，用播客填补平台相应内容的空白，理应通过与主播授权合作的方式实现。而当下播客节目的版权问题还尚未有明确规定，处于相对真空的状态。

这位主播表示，尽管绝大多数播客在现阶段经济价值并不高，但 “搬运”仍存在不妥，“在播客行业渐有起色之时，这将有碍行业的健康发展。”