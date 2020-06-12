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周杰伦新歌《Mojito》上线火爆，QQ 音乐又崩溃了

2020/6/12 8:03:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 12 日消息 6 月 12 日零点，周杰伦新歌《Mojito》在 QQ 音乐正式上线，歌曲 MV 也同步出炉。

新歌上线后太过火爆，一度导致 QQ 音乐崩溃，不少网友反映 QQ 音乐付费时系统提示由于网络异常导致失败，系统未扣费，请尝试重新购买。

这次新歌周董再次搭档 “鬼才”黄俊郎，以古巴最著名的鸡尾酒 “莫吉托”为主题，洋溢着拉丁风情的曲风令人惊艳。

IT之家了解到，去年周杰伦《说好不哭》歌曲在 QQ 音乐上线时也一度导致该音乐软件崩溃。

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关键词：QQ音乐

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