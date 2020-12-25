Intel 为 Win10 发布显卡 UWD 驱动程序：但仍缺少硬件加速 GPU 调度

IT之家12月25日消息 外媒 Windows Latest 报道，英特尔为 Windows 10 发布了新的通用 Windows 驱动程序（UWD）图形驱动程序——也就是所谓的声明性组件化硬件驱动程序（DCH），并进行了一些精巧的改进。

英特尔图形驱动 27.20.100.9079 版本正在逐步向所有 Windows 10 用户推出，它对部分游戏进行了改进。和之前的版本一样，这个驱动程序也被标记为通用驱动程序，简单来说就是它可以在 Windows 10 版本为 1709 或更新设备上工作。

根据变更日志，英特尔 GPU 驱动 27.20.100.9079 更新修复了一个问题，即用户在从最大化窗口模式切换时可能会发现游戏中的图形异常。

英特尔还修复了《刺客信条：英灵殿》、《武装突袭》、《全境封锁 2》、《Fortnite》（大逃杀模式）和《愤怒的小鸟太空》等游戏中报告的崩溃和图形异常问题。

正如我们一开始提到的，软件兼容性保持不变，这意味着运行 Windows 10 版本 1709 或更新版本的 PC 应该能够安装该补丁。至于硬件兼容性方面，英特尔支持第六代以上的所有处理器。

用户应该可以在未来几天使用英特尔的驱动程序和支持助理工具更新驱动程序。

英特尔 GPU 驱动中仍然缺少关键功能 “HAGS”

遗憾的是，英特尔再次未能提供对备受期待的名为 “硬件加速 GPU 调度”功能的支持。

今年 5 月，AMD 和 Nvidia 发布了新的驱动程序，增加了对硬件加速 GPU 调度的支持，该功能是随着 Windows 10 版本 2004 推出的。这个功可以允许你的 GPU（包括集成和独立显卡）从 CPU 获得内存管理控制。

IT之家获悉，人们普遍认为，通过 HAGS 实现适当的内存管理，可以在某些配置中减少 CPU 的使用，并有助于小幅提升性能。

在一份支持文件中，英特尔确认，它希望在未来的驱动版本中加入对这一功能的支持，但至少在 2020 年，它未能实现这一承诺。