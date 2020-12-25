酷冷至尊联合英特尔推出 ML360 Sub-Zero 水冷散热器：超频时可快速降温，3299 元

IT之家12月25日消息 近年来，随着 CPU 性能快速发展，发热也成为了发烧友头疼的对象。特别是导热材料的限制，CPU 所散发的热量不能很好地传导于散热器上。

CPU 温度达到一定的阈值时，系统会自动降低频率，确保 CPU 内部的元器件保持正常运行，这就是俗称的温度墙。如今 CPU 的温度在满载工作时愈发接近温度墙，更不用说超频等情况。

英特尔针对目前散热器散热效果处于瓶颈的情况，推出了全新的 Intel Cyro 水冷散热技术。Cryo 结合了半导体散热技术，搭配智能控制软件，硬件及传感器侦测技术，实时检测芯片工作温度及环境温湿度，动态调整散热器工作状态，保证系统在安全可靠的温湿度环境下工作。

英特尔表示，通过 Cyro 水冷散热技术，可以让 CPU 获得更高的频率，同时温度更低。

作为英特尔的合作伙伴，酷冷至尊将于 2020 年 12 月 28 日在京东首发上市，推出 ML360 Sub-Zero 水冷散热器，售价 3299 元。

这是一款酷冷至尊和英特尔联合打造的产品，支持英特尔 Cyro 技术。在开启单核或者双核时，能够让 CPU 达到比室温更低的温度，同时，搭配了 Sensor 传感器可以防止散热器出现表面冷凝水造成板子短路的风险。

IT之家了解到，酷冷至尊还放出了与传统 360 水冷的温度对比图，酷冷至尊以 60 摄氏度为阈值，发现在传统水冷散热器的散热下，CPU 的频率在 5.3GHz，与之做对比的是，ML360 Sub-Zero 水冷散热器可以将 CPU 的温度压制到 21 摄氏度，频率也提升至 5.8GHz。

此外，ML360 Sub-Zero 水冷散热器还采用了第二代 DIY 水冷腔体，具有更高的防水性能，且水冷头内置热电学技术（TEC）和传感器，使得 CPU 在超频时能快速降温，还可以通过软件控制 TEC 的效能，实现个性化定制。