外媒：微软 Surface Duo 2 将在 2021 年推出，带来更出色的相机

IT之家12月25日消息 据外媒 Windowslatest 今日报道，消息人士透露，微软已经开始研发代号为 “Zeta”的下一代 Surface Duo，并将于 2021 年发布，微软对摄像头进行了一定程度上的改进。

▲ Surface Duo，图源于 Windowslatest

IT之家了解到，Surface Duo 是微软的首款 Android 手机，具有两个 5.6 英寸的屏幕，可合并为一个更大的 8.1 英寸显示屏。微软使用具有康宁大猩猩玻璃保护的 PixelSense Fusion 显示器，并且将其通过铰链固定在一起，称为 “革命性的 360 度铰链”。

该机配备了 11MP ƒ/2.0 镜头，发布以来因过低的摄像水准而备受网友批评，甚至没有后置摄像头

此外，今天公布的一份微软招聘名单显示，微软正招聘 “Android 摄像头系统架构师和工程师”，负责为下一代 Surface 产品 (如 Surface Duo 2)开发摄像头硬件和软件。

微软表示，该工程师将与相机硬件团队合作，创建 AI/ML 功能，使 “计算摄影”将图像处理提升到一个新的水平。

招聘资料内的 “职责”一栏显示 :

与独立相机开发者合作开发新的相机应用程序。微软很有可能会与开发者合作，为消费者开发出改进了图像处理功能的新相机应用程序。 精通 Android 相机堆栈。 人工智能 / ML 和神经处理能力的实现。 10 年以上工作经验。

这份招聘名单没有透露任何设计细节，因此我们无法得知微软是否会在 Surface Duo 2 上推出顶级镜头，但无论如何，微软确实有意探索新的安卓摄影技术。

此外，微软也在为第一代 Surface Duo 开发新的相机 App 更新，但同样无法得知这些升级将于何时推送。