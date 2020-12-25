TikTok 英国业务 2019 年亏损 1.19 亿美元，收入 2000 万

12 月 25 日，由于加大了在广告和营销方面的支出，短视频应用 TikTok（抖音海外版）英国业务在 2019 年录得 1.19 亿美元亏损。

母公司字节跳动尚未披露 TikTok 全球营收数据，但根据本周提交的最新公司申报文件，其 2019 年在英国销售额达到 2000 万美元，全年销售和营销支出为 1.09 亿美元。

相比之下，字节跳动在 2019 年营收超过 170 亿美元，据称净利润超过 30 亿美元。创业跟踪机构 CB Insights 公布的数据显示，字节跳动估值已达 1400 亿美元。

在短短几年时间里，TikTok 已经成为世界上最受欢迎的应用程序之一，特别是在青少年中。

2018 年底，TikTok 在英国只有几名员工。自那以来，该公司始终在加速扩张，从社交媒体竞争对手那里挖来数百名员工，并考虑将伦敦作为其国际总部。据知情人士透露，该公司尚未就此做出任何最终决定。

TikTok 发言人表示：“截至今天，TikTok 在英国和欧洲拥有超过 1 亿用户，我们对未来的增长潜力感到兴奋。这些数字反映了 TikTok 在英国早期开发和投资取得的成果。”

字节跳动在英国提交的文件中称：“正在考虑与 TikTok 全球业务未来运营结构相关的某些战略选择，但任何改变都不会对英国业务产生直接影响。”