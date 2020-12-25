特斯拉夏威夷首个超级充电站遭质疑：专为亿万富翁甲骨文 CEO 埃里森建造

特斯拉计划在美国夏威夷州建设的首个超级充电站正遭到质疑，因为这座充电站可能不会建在火奴鲁鲁或凯卢阿这样的城市，而是建在甲骨文 CEO 拉里 - 埃里森（Larry Ellison）的一个私人小岛上，而岛上只有 30 英里的柏油路，没有红绿灯。

据美国科技博客 Electrek 报道，特斯拉已申请在拉奈岛（Lanai）建设一座超级充电站。这个小岛 2012 年被埃里森斥资 3 亿美元买下，岛上只有大约 3200 名居民，是夏威夷州最小的有人居住的岛屿，只有 30 英里的柏油路和 400 英里的未铺道路，没有一个红绿灯。

埃里森是特斯拉董事会成员，本月早些时候他披露计划从硅谷迁往拉奈岛居住，并希望将这座岛屿发展成一个旅游胜地和环境可持续发展试验场，而特斯拉超级充电站可以帮助他实现这两个目标。

埃里森拥有拉奈岛的四季度假村（Four Seasons Resorts），使用特斯拉 Model X 在岛上和机场之间接送游客。此外，他的健康公司 Sensei 还经营着一个由 1600 特斯拉太阳能电池板供电的水培农场。

现在看来，这个小岛看起来比夏威夷人口更密集的地区，如火奴鲁鲁和凯卢阿，更接近获得该州首个特斯拉超充站，尽管特斯拉也计划在这些地方建造超级充电站。