美国国会通过刺激计划：数百万低收入家庭将获宽带补贴

据报道，周一晚间，美国国会通过一项大规模的新冠疫情援助计划，拨出 70 亿美元帮助美国人获得高速宽带服务并支付每月费用。这是美国历史上最大的一次性宽带投资之一。

其中近一半资金将用于为低收入家庭提供新的每月福利，目标是确保当疫情迫使人们在家远程办公和学习的情况下，失去收入来源的人也可以继续使用宽带服务。这笔投资的总额略低于 2009 年美国国会在经济衰退阴影下通过的援助法。

美国国会还同意拨出资金，将互联网服务拓展至美国最偏远的地区，升级可能存在安全漏洞的基础设施，并绘制美国互联网覆盖状况图，指导政府未来更好地使用资金。

本周二，电信行业巨头、消费者权益组织，以及美国政府决策者纷纷为这项宽带投资点赞。华盛顿州参议员、参议院科技商务委员会民主党领袖玛利亚 · 坎特维尔（Maria Cantwell）表示，在新冠疫情证明互联网不普及会造成什么样的后果之后，这项法案可以 “带来一点帮助”。

不过她仍继续呼吁，国会在未来的新冠病毒援助工作中增加开支，弥补其他缺口，尤其是教育领域的缺口。此次美国国会没有授权新的资金来帮助学生更方便地接入互联网。坎特维尔说：“我们需要在 1 月份继续斗争，来解决这个问题。”

美国国会加大对高速、可靠互联网服务的投资，表明了新冠病毒疫情造成的独特情况，以及疫情暴露出的经济不平等。美国目前仍然受到数字鸿沟的困扰，只有部分人已经用上可靠的宽带服务，仍有数百万人没有被宽带覆盖。问题在低收入家庭和有色人种群体中尤为明显，而儿童受到了最严重的影响。缺乏宽带可能导致儿童无法完成自己的学业。

皮尤研究中心的调查显示，在疫情爆发的早期阶段，超过一半低收入家庭表示，他们担心自己可能没有能力承担宽带和手机的费用。几个月后，超过 1000 万美国人失业，许多人经历了降薪、被迫休假和其他经济困难，这可能导致危机进一步被放大。

此次的援助计划将为其中一些家庭提供救济。一项大约 30 亿美元的计划将为美国低收入家庭每月提供最多 50 美元的补助，用于支付宽带费用。部落地区的家庭最高可获得每月 75 美元的补助。

权益组织 Free Press 的政策副总裁马特 · 伍德（Matt Wood）认为，至少将有 3300 万个家庭有资格享受这项福利。此外，因疫情而失业的人，以及参加了其他 “保障网”项目，例如平价学校午餐的人，也可能有资格获得新的宽带补贴。

伍德表示：“数字鸿沟的最大部分是那些负担不起已经可以用上相关服务的人。”这笔资金将直接帮助那些 “负担不起”费用的人群。