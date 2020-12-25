曝小米 11 将成为首款采用康宁第七代大猩猩玻璃的国产机型

IT之家 12 月 25 日消息 数码博主 @数码闲聊站 称，小米 11 将成为继三星 Note 20 Ultra、Z Flip 和 Fold2 之后又一款采用康宁第七代大猩猩玻璃的机型，也是首款采用该玻璃的国产机型。

IT之家了解到，康宁今年 7 月 23 日正式发布全新一代大猩猩玻璃 Victus（第七代），抗跌落能力和扛刮擦能力拥有了大幅提升。相比于第六代大猩猩玻璃，康宁将跌落高度从之前的 1.6m 提升到了 2m，同时扛刮擦能力也提升到了上一代的两倍，甚至可以通过 100 公斤的压力测试。

小米官方今日预热小米 11 时表示，小米 11 可能拥有手机行业最贵的屏幕，该机将搭载小米手机有史以来最顶级的屏幕，这可能是全行业最贵的屏幕。

此外，小米 11 所搭载的屏幕拥有 13 项技术突破，采用钻石排列，预计将突破小米手机屏幕的规格纪录。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列至少将包括小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机此前已现身 Geekbench，搭载高通本月宣发的骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。