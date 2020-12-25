统一推送联盟：OPPO 完成 “推必达”能力适配，消息在无数据网络下高效送达

IT之家12月25日消息 据统一推送联盟官方发布，近日，OPPO 已完成统一推送联盟旗下 “推必达”业务的适配。

其中，OPPO 发布的新机 Reno 5 搭载的 Color OS 将在支持统一推送技术标准的基础上，更进一步支持统一推送联盟旗下 “推必达”服务（系统消息版本 4.5.0 以上）。

OPPO 支持“推必达”后，将为用户的重要信息传输提供更加可靠的通道，甚至实现消息在无数据网络的情况下的高效送达。

IT之家获悉， “推必达”是中国信息通信研究院联合国内运营商推出的基于信令的全新推送技术方案。其相比各应用常驻后台通过长连接方式的推送在技术架构上有显著优势。具体如图 1 所示。

图 1 推必达与传统推送方案架构对比

其相比传统的基于数据长连接的推送方案（如苹果的 APNS，谷歌的 FCM），“推必达”服务可以在 0 待机功耗、0 待机流量甚至无数据网络的情况下，保证消息的高可靠到达。相关技术标准提案文稿已通过国际电信联盟 ITU-D SG2 会议审议通过。

图 2 推必达与苹果谷歌推送服务对比

联盟开放测试的 “推必达”技术，其从概念提出、标准制定、技术验证全部由我国企业完成，享有完全的知识产权，是当前 APNS/GMS 推送服务的升级版。