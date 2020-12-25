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瑞士电信在 SA 5G 通话试验中展示载波聚合：爱立信、高通 888 终端支持

2020/12/25 13:55:04 来源：C114中国通信网 作者：蒋均牧 责编：骑士
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爱立信与瑞士电信（Swisscom）在一次独立组网（SA）5G 语音和数据通话试验中，展示了跨 TDD 和 FDD 的载波聚合（CA），据称这是该技术在欧洲迈向应用的里程碑式的进展。

此次新空口承载语音（VoNR）测试采用了爱立信的网络设备，以及 OPPO 搭载高通骁龙 865 芯片组的 Find X2 Pro 手机。

聚合网元采用了爱立信的设备，以及基于高通最新骁龙 888 平台的测试终端。

一份声明中，爱立信欧洲和拉丁美洲总裁阿伦 · 班萨尔（Arun Bansal）将这项工作描述为 “向充分释放 5G 潜力迈出的重要一步”。

瑞士电信首席技术官克里斯托弗 · 埃施利曼（Christoph Aeschlimann）解释说，SA 5G 将带来包括 “网络切片和内部专用”在内的 “新机遇”。

爱立信指出，目前欧洲所有的 5G 网络都不是 SA 的，但预计该地区的运营商将在 2021 年开始转向 SA。

今年 8 月，高通和爱立信在 SA 5G 试验中展示了跨 TDD 和 FDD 的 CA，解释称该功能将提高覆盖范围和数据速率。

高通欧洲高级副总裁恩里科 · 萨尔瓦托里（Enrico Salvatori）表示，瑞士电信的展示 “表明，我们距离将这些利益带给欧洲各地的个人与行业有多么近”。

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关键词：5G高通骁龙888

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