中低频重耕用于 5G，2G/3G 退网加速

近日工信部向中国电信、中国移动、中国联通三大运营商颁发了 5G 中低频段频率使用许可证，为期十年。

早在 2018 年，工信部就向这三家运营商颁发了 5G 中低频段试验频率使用许可，有效期届满后，此次工信部依申请向三家基础电信运营企业颁发了为期十年的 5G 频率使用许可，同时许可部分现有 4G 频率资源重耕后用于 5G。

这其中提到 “许可部分现有 4G 频率资源重耕后用于 5G”，“重耕”释放了很强的信号。

2.1G 频段重耕

通常，运营商在考虑 5G 全覆盖时，会用低频段做覆盖层，中频段做容量层，毫米波高频段做高容量层（热点）。

因为高频段数据传输速率高，但覆盖半径小、信号穿透性不好；低频段数据传输速率低，但覆盖半径大、信号穿透性好。低频段用于广覆盖和深度覆盖，可以减少基站数量，减少信号盲区。

目前全球运营商的 5G 采用频率主要集中在中低频段，尤其是 3.5GHz 周边。

我国运营商获得的 5G 中低频段使用许可为：

中国移动获得 2515-2675Mhz 的 160MHz 带宽及 4.8-4.9Ghz 的 100MHz 带宽、中国电信获得 3.5GHz 频段（3400MHz-3500MHz）、中国联通获得 3.5GHz 频段（3500MHz-3600MHz）、中国广电获得 4.9GHz 频段（4900MHz-5000MHz）。

其中，中国电信和中国联通的 5G 频段是连续的，两家已宣布将基于 3400MHz-3600MHz 连续的 200MHz 带宽共建共享 5G 无线接入网；中国移动和中国广电也已宣布共享 2.6GHz 频段 5G 网络，并按 1：1 比例共同投资建设 700MHz5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz5G 无线网络资产。

而 5G 中低频段除了大热的 3.5G 频段，不得不说 2.1G 频段。因为 2.1G 频段能够有效增强 3.5G 频段的容量和覆盖。

因此，5G 网络采用 2.1G 与 3.5G 频段混合组网，是建设优质 5G 网络的重要思路。由于 2.1GHz 频段更低，覆盖范围更大，可提供上行容量补充及深度覆盖延伸，根据建设需求灵活组网，提升用户感知。通过载波聚合充分发挥 2.1GHz 上行覆盖优势和 3.5GHz 下行容量优势，实现上下行覆盖能力的匹配，进而实现网络的弹性覆盖。

另外，现网 2.1G 频段及设备重耕至 5G 能够提升 5G 网络建设速度，并同时减少建设资源投入，降低建设难度，是提升 5G 网络建设效率的重要手段。

目前，电信联通在 3.5GHz 5G 网络共建共享的基础之上，也在积极向 2.1GHz 共建共享延伸。

据了解，中国联通 3G 网络拥有 2.1G 频段 15 MHz 带宽，4G 网络拥有 2.1G 频段 10 MHz 带宽，中国电信 4G 网络拥有 2.1G 频段 20 MHz 带宽。如此，中国联通和中国电信两家在 2.1G 频段拥有 45 MHz 带宽。

如果 2G/3G 退网，就会释放一部分频谱资源用于 5G 网络覆盖。

另外，基于电联共建共享 FDD 频段连续大带宽资源优势，通过 1.8+2.1GHz 的跨频段载波共享，可使用 2×90MHz 大带宽，具备良好的覆盖和容量潜力。

总之，3.5G 载波联通和电信共享，200M 带宽 1.8G 和 2.1G 通过既有基站室分系统升级实现 4G/5G 载波共享、动态调度，同时用于补充上行、扩大覆盖半径、降低延迟、提高网速。

2G/3G 退网加速

根据 Strategy Analytics 报告显示：2020 年初，2G 和 3G 用户占全球移动用户总数的 46%，但贡献的收入却只占全球移动总收入的 27%。到 2023 年，这一收入占比将下降到 10%。

越来越多运营商发布了 2G/3G 退网计划：北美和亚太一些国家走在了全球 2G/3G 退网进程的前列，其他区域的 2G/3G 退网进程也紧锣密鼓。例如：印度市场加速转向 4G，印度 Airtel 分期关闭了其 3G 网络；2020 年 2 月荷兰关闭了 3G；Telia 和 Telenor 在丹麦的合资公司 TT-Netvaerket 从 2021 年 4 月起将逐步淘汰 3G；而沃达丰也表示在 2022 年前在欧洲范围内关闭 3G。

我国的工信部此前也表示：目前 2G、3G 退网的条件已经逐渐成熟，鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源，用到 5G、4G 移动通信网络发展当中，整体降低成本。

2020 年 11 月 12 日，中国联通 5G 共建共享工作组组长苗守野透露：“中国联通已经计划，今年底在 240 个本地网实现 2G 退网，最快到明年底，就将实现 2G 全面退网。聚焦 5G 发展，就必须减小 2G/3G 的牵绊束缚。中国联通已制定坚决向极简网络方向演进的策略和方案。”

与此同时，中国联通的 3G 退网也在推进中。“3G 年底首先降至 1 载频，加快 VoLTE 发展替代 3G 语音，推进 3G 逐步退网；最后形成 4G+5G 协同的极简目标网。”苗守野说。

目前中国联通在各省都在鼓励 2G 用户换机，同时还有 2G 网络基站减频工作，而当下最重的任务应该就是让这些 2G 老用户第一时间进行终端的升级。

中国电信已经拉开了 3G 退网的序幕，2020 年 6 月 1 日起，中国电信逐步在云南关闭 3G 网络。

2020 年 6 月，中国移动集团公司对物联网技术、业务发展策略以及加强 NB-IoT 网络建设进行了专题调研，明确由 NB-IoT、4G Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网业务，决定 2020 年前停止新增 2G 物联网用户。