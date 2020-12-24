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中国联通启动 OSS 2.0 5G 智能运维系统新建迭代工程集采

2020/12/24 15:49:45 来源：C114中国通信网 作者：焦焦 责编：骑士
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今日，中国联通启动 2019 年 OSS2.0 5G 智能运维系统新建迭代工程（5G 业务自动开通激活）集采。

采购公告显示，此次将采购 1 套中国联通 OSS2.0 5G 智能运维系统 5G 业务自动开通应用软件，主要功能包括：工参数据管理、APP / 小程序配置、工单管理、执行控制、开站执行、工单监控、工单竣工、网元管理、指令管理、系统管理、系统接口等。采购预算为 348.00 万元（不含税），368.88 万（含税）。

该项目不划分标包，最高投标限价 295.80 万元（不含税）。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

据中国联通方面表示，5G 智能运维是基于实时分析的运维，把简单重复性的工作交给机器，从被动故障管理到主动故障预测预防，智能调度。5G 智能运维的最终目标是故障自愈、业务零中断、变更零风险、分钟级开通。为了保障 5G 业务的顺利开展，提升用户感知度，中国联通着手部署 5G 运维平台，实现 5G 智能化运维。

本次招标采购将新建 5G 业务自动开通激活模块，能够支持联通全网 5G 网络 SA 站点的一次上站工作，根据系统工单通过平台实现基站业务的自动开通激活。

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关键词：中国联通5G

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