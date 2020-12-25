比亚迪汽车 App 正式发布，DiLink 生态体验再升级

IT之家12月25日消息 12 月 25 日，比亚迪在杭州召开了 DiLink 年度智享盛典，在活动上，比亚迪携手华为 HiCar、酷狗音乐 App、车家互联 App（美的 loT）、央广云听等 DiLink 生态伙伴带来了最新生态产品，同时还发布了比亚迪汽车 App。

据比亚迪产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生介绍，比亚迪汽车 App 为迪粉们打造了 “一站式”聚集地，提供更完整、连续和统一的智慧出行体验，比亚迪整合了现有生态产品和功能，把包括云服务、迪粉汇、e 购等多个平台整合起来，聚焦唯一入口，专注功能和服务的不断升级。

比亚迪 App 与比亚迪云服务平台账号共通，融合了比亚迪云服务、迪粉汇、e 购等平台，据比亚迪透露，目前比亚迪 e 购用户量达到了 480W+，访问量 700 万 +，迪粉汇注册量到达了 125W+。比亚迪 App 内具备积分商城、浏览资讯、养车买车、车辆授权、会员俱乐部等等模块，并且为用户提供了看车、选车、买车、用车、保养等一条龙服务。针对车辆的日常使用，比亚迪还同步开发了高温消毒杀菌、手机 OTA 升级、远程换肤等多种功能。

在本次活动上，比亚迪 DiLink 的多位生态伙伴也带着酷狗音乐 App、车家互联 App、云听 App 在本次盛典上正式亮相，云听 App 是中央广播电视总台推出的高品质声音聚合分发平台，目前已经上线比亚迪应用市场，迪粉们可以前往比亚迪市场下载使用，未来也会根据比亚迪的不同车型车系上线相应内容。与央广云听、酷狗音乐的深度合作，比亚迪 DiLink 拥有了更丰富的车内视听体验。

比亚迪与美的打造的 “车家互联”已满足了基础的控制功能，比如车内方可远程操作智能家电等，据IT之家了解，明年比亚迪将与美的将继续深化应用场景，如更多家电品类的对接，离家 3km 自动联动回家 / 离家场景等等。

在本次活动上，华为 HiCar 也联手比亚迪 DiLink 亮相，基于双方的合作，华为手机用户不仅可以实现手机代替车钥匙解锁车门，还可以将手机的内容、应用同步至比亚迪车内中控屏上，实现信息同步以及车机与手机的资源共享。

据IT之家此前的报道，比亚迪于今年 8 月正式发布了 DiLink 3.0 车载系统，加入了 NFC 手机钥匙、语音助手 “小迪”等新功能。该系统基于安卓，整合了车内蓝牙电话、收音机、行车记录仪，以及多种第三方 App，比亚迪也持开放态度欢迎第三方进行适配。