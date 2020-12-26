Steam 喜加一盘点：《失落史诗》迷你原声免费领

IT之家12月26日消息 目前 Epic 商店已经连续 9 天赠送游戏大作了，而 Steam 商店目前有哪些值得喜加一的游戏呢，IT之家带大家一起来看一下吧。

《失落史诗》迷你原声现可领取 - 截止时间未知（ASF：!addlicense asf 520738）

游戏本体预计于2021年发售，此次赠送的是游戏随附的原声带，收录了 Yusuke Nakamura 作曲，Jun Futamata 演唱的 OP 曲《Prism Flare》，以及 yuma yamaguchi、kana yoshizawa 参与制作的五首 BGM。音乐非常棒，喜欢听音乐的小伙伴可以看一下。

《KARDS》 DLC《KARDS - Starter Pack》本作本体免费，DLC免费送，截止至 12 月 29 日凌晨 2 点

《封锁 Z：屠场版》- 截止至 2021 年 1 月 5 日凌晨 0 点

一个上瘾的快节奏自上而下射击游戏，领取后可永久保留，游戏支持中文。

《Circle of Football》- 截止时间至游戏正式发售（!addlicense 432229）



《FUNGI》 - 截止时间未知，10 月 1 日游戏下架并改为免费游戏（!addlicense ASF 487011）

《Fragment's Moonrise》- 截止时间未知（!addlicense ASF 452700）

自虐型开放世界游戏，喜欢《黑暗之魂》《只狼:影逝二度》《泰拉瑞亚》之类的玩家可能会喜欢。

《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》： 截止至COVID-19的有效疫苗被发现（各国震怒）

《Super Circuit Breakers》 DLC（本体免费）： 截止时间未知